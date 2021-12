Kelenföld városközpont: mégis marad a szolgáltatóház

Rendkívüli ülésen döntött december 10-én Újbuda képviselő-testülete: érvényteleníti azt a pályázatot, amelyet Kelenföld városközpontjának szolgáltatóházára írt ki. Amint arról a Magyar Nemzet beszámolt, a területet 20–80 százalékban birtokolja a kerület, illetve a főváros. A kisebbségi tulajdonos a főváros beleegyezésével írt ki pályázatot az ingatlanra, ám ez azonnal ellenállásba ütközött. Elsőként civilek tiltakoztak, majd több politikai szervezet, Budai Gyula pedig azt mondta el egy sajtótájékoztatón, hogy feljelentést is tett az ügyben.

A Pesti Srácok arról ír, hogy Junghausz Rajmund fideszes képviselő a december 10-i ülésen egy trükkel bírta rá a baloldali képviselőket, hogy visszalépjenek. Így ír az orgánum: „Junghausz Rajmund javaslatának lényege szerint a testület szándékát fejezte volna ki a terület folyamatban lévő eladásának folytatására. A javaslat szövege szerint a testület szándékát fejezte volna ki a saját telekrészének értékesítésére, valamint arra, hogy továbbra is érvényesnek tekintse a Fővárosi Vagyonkezelő által a kelenföldi városközpontra kiírt nyilvános, kétfordulós pályázatot. A manőver bevált: a baloldali frakciók megzavarodtak és tartózkodtak a szavazásnál, míg maga a beterjesztő és pártja is leszavazta azt. A testületből senki sem szavazott igennel a javaslatra. Vagyis a baloldali frakciók is hallgatólagosan kihátráltak az üzletből, a testület döntése szerint tehát az ingatlanra kiírt pályázatot érvénytelennek tekinti a kerület.”

A Pesti Srácok hozzáteszi: „ennek értelmében a komplexum 20 százalékát kitevő területnek elvileg ki kell kerülnie a kiírásból. Ez pedig azt is jelenti, hogy a főváros bukja a lehetőséget arra, hogy csomagban értékesítse a területet. Ez pedig egyrészt jó hír lehet a kelenföldi városközpontért aggódóknak, másrészt pedig a Városháza-ügyre is befolyással lehet a tesztbizniszbe becsúszott baki.”

Borítókép: Junghausz Rajmund fideszes képviselő egy trükkel érte el, hogy a baloldali képviselők visszakozzanak (Fotó: képernyőfelvétel a Pesti Riporter riportfilmjéből)