Kerpel-Fronius Gábor cáfolta a főpolgármester védekezését

A fővárosi önkormányzat ­baloldali vezetését cáfolta meg a Városháza-gate-ben Kerpel-Fro­nius Gábor főpolgármester-helyettes, aki az ATV műsorában arról beszélt, hogy Karácsony Gergely utasítására fontolgatta a főpolgármesteri kabinet a Városháza értékesítését.

Kerpel-Fronius arra is kitért, hogy a műemlékvédelem alatt álló épületegyüttes eladásával számoló tanulmányt Karácsony rendelte meg, ő maga pedig részt vett annak előterjesztésében.

Míg korábban Karácsony Gergely főpolgármesterrel az élen a fővárosi önkormányzat vezetése váltig tagadta, hogy tervezték volna a Városháza eladását, addig Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes az értékesítésre vonatkozó elképzeléseik létezését maga ismerte el az ATV Egyenes beszéd című, minapi műsorában. Azt is elárulta, hogy Karácsony Gergely kérésére ő készíttette az értékesítés opcióját is magában foglaló, tavaly novemberi tanulmányt. Kerpel-Fronius azon kijelentésére, hogy a Városháza eladása nincs napirenden, a műsorvezető azt kérdezte, hogy volt-e valaha. Erre Karácsony helyettese azt válaszolta, hogy a főpolgármester rendelkezésére a kabinet fontolgatta az értékesítést. – Ki terjesztette elő ezt a javaslatot? – hangzott a következő kérdés, amire Kerpel-Fronius így felelt: – Azt hiszem, hogy részben én. – De milyen érdekes, nem emlékszik rá? – replikázott a műsorvezető, amire

Karácsony helyettese már egyértelmű igennel válaszolt.

Bajnai kimondta

Amikor Kerpel-Fronius azzal indokolta a Városháza eladása ötletének elvetését, hogy a jelenlegi belpolitikai klíma nem kedvez ennek, a műsorvezető azzal szembesítette, hogy Bajnai Gordon egykori MSZP-s miniszterelnök is ugyanerről beszélt Anonymus felvételein. – Mert úgy is van – felelte erre a főpolgármester-helyettes, ami meglehetősen ironikus, hiszen Karácsonyék eddig egyfolytában azt hangoztatták, hogy Bajnai semmilyen szinten nem folyt bele a fővárosi ingatlanügyletekbe.

Ismeretes, a Városháza-gate-ként elhíresült botrányt az Index robbantotta ki: a portál november 4-én írta meg, hogy a főváros el akarja adni a Budapest egyik szimbólumának számító Városházát. Karácsony ezt fake newsnak nevezte, és azt hangoztatta, hogy nem olvas többet Indexet. A portál másnap egy ingatlanirodával kötött megbízási szerződéssel is alátámasztotta az értesülését. A kontraktust Karácsony nemes egyszerűséggel papírfecninek titulálta, és azt hangoztatta, nincs ügy, és soha nem is akarták eladni a Városházát. Majd, amikor előkerült a fentebb említett tanulmány, kiderült, hogy mégis tervezték az értékesítést. Bár a főpolgármester szerint még tavaly novemberben elvetették az eladás ötletét, Anonymus egyik felvételén a fővárosi vagyonkezelő vezetője, Barts Balázs idén tavasszal beszélt az értékesítést is magában foglaló elképzelésekről, ráadásul szavai szerint a főváros vezetése is támogatta ezeket a terveket. Az állítólag a városvezetés háta mögött tárgyaló

Barts Balázst Karácsonyék meghagyták az állásában, mindössze egy fegyelmit kapott.

A megkerülhetetlen Berki Zsolt

A Városháza eladására kötött szerződést megbízói oldalon Berki Zsolt jegyezte. Utóbbi neve nem csak a nagyjából negyvenmilliárd forint értékű épületegyüttes tervezett eladásával kapcsolatban merült fel. Mint kiderült, egy úgynevezett jutalékos rendszerben sorra verik dobra a fővárosi ingatlanokat, amelynek Berki Zsolt az egyik központi figurája. Olyan befolyással rendelkezik, hogy a vagyonkezelő vezetője is kvázi a feletteseként tekint rá, a vagyonkezelő egyik munkatársa pedig szenzitív belső információk­kal látta el.

Karácsony tagadta, hogy ismerné Berkit, ami azért is különös, mert a fű alatti ingatlaneladások táskás emberének a testvére, Berki József Kiss Ambrus főpolgármester-helyettessel egy időben dolgozott Kiss Péter néhai MSZP-s miniszter mellett.

A baloldalhoz kötődő üzletember, Gansperger Gyula több felvételen is részletesen beszélt arról, hogy

tízszázaléknyi kenőpénz fejében személyre szabottan írják ki a pályázatokat a fővárosi ingatlanokra, s elmondása szerint az ő cége is ily módon jutott birtokába egy nagytétényi teleknek.

Az egykori Wallis-vezér ezenkívül egy tucatnyi ingatlant említett, amelyek hasonló körülmények között cseréltek vagy cserélhetnek gazdát. Gansperger arról is beszélt, hogy a jutalékos rendszer – amelyben Berki Zsolt szedi a pénzt – Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes kezében fut össze.

Orosz és olasz befektetők

Az egyik egyeztetésen – amelynek a témája a Városháza eladása volt – részt vett Bajnai Gordon is, aki az orosz Rahimkulov család képviselőjével tárgyalt. A szocialista exkormányfő arról beszélt, hogy tudakozódott a városvezetésnél, melynek szándékában áll az épületegyüttes értékesítése. Bajnai azt tanácsolta, hogy az eladást halasszák a választások utánra a politikai klíma számukra kedvezőtlen volta miatt. Ezt követően Karácsony Gergely azt kezdte bizonygatni, hogy valójában a Fidesz akarta megvenni a Városházát, és szerinte a kormánypárt ebben az oroszokhoz – végső soron Vlagyimir Putyin elnökhöz – fordult segítségért, valamint hogy a nyilvánosságra került felvételeket titkos szolgálati eszközökkel készítették.

A „fővárosi cápák” nemcsak az orosz üzletfeleknek kínálták a Városházát eladásra, hanem más külföldi – például olasz – befektetőknek is felajánlották. A Városházát mindkét esetben Berki Zsolton keresztül kínálták értékesítésre. Mint ismert,

a gyanús ingatlanügyletek miatt a rendőrség tizennégy feljelentés alapján nyomoz, egyebek mellett csalás és vesztegetés miatt. A napokban pedig Kiss Ambrusnál és a főjegyzőnél is házkutatást tartottak.

Borítókép: Karácsony Gergely, Gy. Németh Erzsébet és Kerpel-Fronius Gábor sajtótájékoztatón (Fotó: Bach Máté/Magyar Nemzet)