Megállapodás született a honvédség béren kívüli juttatásairól

Benkő Tibor csütörtökön, a Honvédelmi Minisztériumban tartott sajtótájékoztatón kiemelte: a kormány családpolitikájával összhangban, az idei évhez hasonlóan jövőre is támogatják majd a gyermeket vállaló, és nevelő dolgozókat. A honvédelmi miniszter hozzátette, a gyermekneveléssel járó kiadások enyhítése érdekében tanév indítási és nevelési hozzájárulást is biztosítanak a hivatásos, és szerződéses katonáknak, honvédelmi alkalmazottaknak.

„A hivatásos és szerződéses katonák, honvédelmi alkalmazottak gyermekenként bruttó 200 ezer forintos támogatást kapnak, abban az esetben pedig, ha egy családban az édesapa és az édesanya is honvédelmi alkalmazott, akkor mindkét szülő jogosult a támogatásra

– részletezte. A Honvédelmi Minisztérium a munkába járáshoz továbbra is teljes körű hozzájárulást biztosít majd a dolgozóinak, de hozzájárulnak majd az étkezési és ruházati költségekhez is. A honvédelmi alkalmazottak részére bruttó 142 ezer forint/fő ruházati támogatás jár. Benkő Tibor elmondta, továbbra is támogatják az önkéntes nyugdíjpénztárral rendelkező dolgozókat.

A miniszter azt is kiemelte, hogy januárban újabb 10 százalékos illetményfejlesztésben részesülnek majd a katonák. A honvédelmi alkalmazottak jövőre is megkapják a 2019-ben megkezdett 35 százalékos emelés újabb, 5 százalékos részletét. Ezen felül további 2 százalékkal emelkedik majd fizetésük.

Emlékeztetett továbbá a kormány azon döntésére is, amelynek értelmében hathavi juttatást, úgynevezett fegyverpénzt kapnak az egyenruhások. Benkő Tibor kiemelte, hogy amit a honvédelmi tárca a múlt év végén vállalt, azt idén maradéktalanul teljesítette. A miniszter elmondta, az elmúlt másfél évben a koronavírus okozta világjárvány a magyar honvédséget is kihívások elé állította.

„Nagy elvárásokat támasztunk, és támasztottunk ma is, a nagy kihívásokat végrehajtó állomány felé, és ők ezt tisztességesen, becsületesen teljesítik”

– emelte ki. A tárcavezető köszönetet mondott a dolgozók felelősségtudatáért is, hiszen mint részletezte, a Honvédelmi Minisztérium állományának 97 százaléka felvette az oltást. A jövő évi béren kívüli juttatásokról szóló szóló dokumentumot Benkő Tibor honvédelmi miniszter, Czövek János, a Honvédszakszervezet (Hosz) elnöke, Varga István, a Honvédségi Dolgozók Szakszervezetének elnöke és Hazuga Károly, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének elnöke írta alá.

Borítókép: Benkő Tibor (Fotó:MTI/Kovács Attila)