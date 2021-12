Meghosszabbították Szentkirályi Alexandra megbízatását

Újabb, maximum kétéves megbízatást kap kormánybiztosként Szentkirályi Alexandra

– derült ki a Magyar Közlöny tegnapi, friss számából. Az Orbán Viktor által aláírt kormányhatározat szerint a jelenlegi kormányszóvivőt 2022. január 1. napjától a kormányzati igazgatásról szóló törvény (Kit.) 219. § (3) bekezdése szerinti időtartamra hazai kommunikációért felelős kormánybiztossá nevezik ki. Ez azt jelenti, hogy

Szentkirályi Alexandra korábbi határozott idejű kétéves megbízatása határozatlan idejűre változik,

a Kit. szerint viszont ezúttal is maximum két évre szól. Egyes baloldali médiumok újdonságként közölték, hogy a kormányszóvivő államtitkári fizetésben részesül majd munkájáért, azonban az előző, 2019. december 19-én kihirdetett megbízatásában is a mostani feltételek szerepeltek, így Szentkirályi Alexandra tevékenységét a jövőben is a miniszterelnök kabinetfőnöke irányítja majd, és a Miniszterelnöki Kabinetirodán működő titkársága lesz a segítségére a napi feladatokban.

A kormánybiztos továbbá

jövőre is tájékoztatja a hazai tömegkommunikációs szerveket és a hírügynökségeket a kormány tevékenységéről, kapcsolatot tart a hazai újságírókkal és szerkesztőségekkel,

emellett pedig gondoskodik a kormány tagjai és az államtitkárok nyilvános sajtóeseményeinek és sajtótájékoztatóinak előkészítéséről. A mostani kormányhatározat is rögzíti, hogy előkészíti és megszervezi a kormányzati döntésekkel kapcsolatos hazai sajtótájékoztatókat, illetve gondoskodik a közösségi médiában történő kormányzati kapcsolattartásról.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda sajtótermében 2021. szeptember 15-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)