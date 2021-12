Nacsa Lőrinc azt mondta: a Magyar LMBTQ Szövetség kiskorúaknak indított érzékenyítő honlapot, amelyen digitális szakkörökben a gyermekek mindent megtudhatnak például a transzneműségről is.

Nehezményezte, hogy – mint mondta – Hollandiában és Dániában meztelen vendégeket hívtak be tévéműsorokba, ahol gyermekekkel is beszélgettek. A dán vendégek között volt transznemű is, aki arról beszélt a gyermekeknek, hogy „ő nem lány de nem is fiú, hanem kicsit mind a kettő” – tette hozzá.