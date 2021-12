Orbán Viktor: Minden településen oltási akciónap indul

A kormányfő megerősítette, hogy mindenkit meg fognak megkeresni decemberben, akinek lejár a védettségi ideje, és értesíteni fogják arról, hogy ez bekövetkezett. Emellett a következő időszakban minden településen oltási akciónapokat fognak szervezni, amitől a miniszterelnök azt reméli, hogy a harmadik oltás felvétele még inkább megemelkedik.

– A pedagógushiány nem kellemes dolog, de ha gyerekeink nagy számban betegszenek meg, az még nagyobb baj – fogalmazott Orbán Viktor arra a kérdésre válaszolva, hogy sokan elhagyhatják a tanítói pályát azért, mert kötelező az oltás számukra. – Nekünk, szülőknek a gyerekünk a legfontosabb – rögzítette a kormányfő, aki arra kérte a pedagógusokat, hogy ezt értsék meg.

Az új dél-afrikai szupermutáns súlyossága kapcsán továbbá megjegyezte: nem mer orvosszakmai kérdésekben biztos álláspontot foglalni, mert az orvosok között is érezni a bizonytalanságot.

Ha kitartunk, a gyermeknevelés ügyében is győzni fog a magyar álláspont

Lökdösődés, keszekuszaság van azzal kapcsolatban, hogy melyik nemzetközi szervezet hogyan minősítse a gyermekvédelmi törvényt – tájékoztatott Orbán Viktor, hozzátéve, hogy őt valójában nem érdekli, hogy melyik szervezet mit mond, számára az a fontos, hogy a magyar emberek mit gondolnak erről a kérdésről.

– Fontosnak tartom, hogy a gyermekeim magyarok legyenek, fontos, hogy minél többen ezt gondolják, vigyék tovább a kultúránkat, és hogy Magyarországon magyarok éljenek

– hangsúlyozta a miniszterelnök. Szavai szerint ez a kiindulópont, innentől pedig mindegy, hogy ki mit mond.

Azt is mondta, Nyugat-Európában van egy hullám, ami arról szól, hogy elvitassa a szülők jogát a gyermekek neveléséhez. A miniszterelnök viszont úgy véli, ezt nem szabad elvitatni, ki kell állni ezért a jogért. – Óriási nyomás alatt vagyunk ebben az elkeseredett küzdelemben – fogalmazott, majd kiemelte: ebben a harcban lesz szükség a gyermekvédelmi népszavazásra. Elmondása szerint most, hogy küszködünk a járvánnyal meg az energiaválsággal, ez leköti az emberek politikai figyelmét, de valahol azért ezek mögött a kérdések mögött zajlik egy másik, a hosszabb távú jövőnkről szóló elkeseredett küzdelem is a gyermekeink lelkéért, gondolkodásmódjáért, vagyis a jövőjéért. A kormány azonban bármit is tesz, nem tudja egyedül megvédeni a magyarok érdekét, csak akkor, hogyha a magyarok fölsorakoznak, és együtt védjük meg Magyarország érdekét – mutatott rá. Orbán Viktor szerint azonban ha kitartunk, akkor épp úgy, mint a bevándorlás, a gyermekvédelem ügyében is győzni fog a magyar álláspont. Ha nem lenne ez az ügy fontos, akkor az EU nem zsarolna minket azzal, hogy helyezzük hatályon kívül a gyermekvédelmi törvényt – hangsúlyozta a kormányfő.

Brüsszel be akar avatkozni a választásokba

A jövő évi országgyűlési választással kapcsolatban Orbán Viktor rámutatott: – Egy választás nem egy kávéházi összejövetel, hanem egy komoly dolog, arról szól, hogy milyen lesz a jövőnk. Véleménye szerint emiatt magától értetődő az, hogy Brüsszel be akar avatkozni a jövő évi voksolásba, hiszen jelenleg Magyarország kiáll magáért az unióban.

– Brüsszelben, amikor előállnak a javaslataikkal, annyit akarnak hallani a magyaroktól is, hogy „Jawohl!” (németül: Igenis!)

– fogalmazott a miniszterelnök.

Az önkormányzatoknak és a kisvállalkozásoknak is segít a rezsicsökkentés

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy a kis- és középvállalkozásokat is bevonják a rezsicsökkentésbe. Kiemelte, hogy a kormány 33 ezer kisvállalkozónak tette elérhetővé szerdai döntésével az új, kedvezőbb árú egyetemes szolgáltatásvásárlást, ami a villamosenergia-beszerzést illeti. – Gondoskodunk arról, hogy a Magyar Villamosművek jól működjön, ez az egyik legnagyobb cége Magyarországnak, eddig állta a sarat – fogalmazott.

Tájékoztatása szerint villanyért Bécsben kétszer, Berlinben háromszor annyit fizetnek, de gázért Stockholmban például nyolcszor annyit kell fizetniük, mint itthon.

Orbán Viktor rámutatott: a magyar baloldallal folytatott vitájuk is erről szól, hiszen a Fidesz szerint az embereknek azt kell biztosítani, hogy kevesebbet kelljen fizetniük, a baloldal szerint viszont az a kívánatos, hogy többet fizessenek.

– A budapestieknek és a hódmezővásárhelyieknek is az a jó, ha kevesebbet fizethetnek az áramért és a rezsiért – húzta alá a kormányfő, arra reagálva, hogy a két baloldali vezetésű önkormányzat is igényelte a csökkentett rezsiárat. Hozzátette: ennek a lehetőségét a kormány kinyitotta, tehát az önkormányzatok is éppen úgy, mint a kisvállalkozók, be tudnak lépni egy kedvezőbb árfekvésű elszámolási rendszerbe.

