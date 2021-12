Paródiának tekintik az óbudaiak a felállított betlehemeket

Gyorsan elterjedt a közösségi oldalakon a hír: Óbuda baloldali vezetésű önkormányzata olyan betlehemeket helyeztetett ki a kerület több pontjára, amelyek megdöbbentik az itt élőket, néhányan kínosnak, sőt sértőnek érzik őket.

Az első vélemények a Békásmegyeren elhelyezett installációról kerültek fel az online térbe, de nem sokkal később felkerült egy kép a Kolosy térre kihelyezett betlehemről is. A legtöbben a stílustalanságot kifogásolják, és úgy tartják, az utcai díszek, amelyeknek a közelgő karácsony hangulatát kellene megteremteniük, inkább meglepődést vagy nevetést váltanak ki a szemlélőből. A kommentelők kifogásolják továbbá, hogy a Szent Család alakjait ideiglenesen átalakított piaci bódékban jelenítették meg, ami nem szúrna szemet, ha legalább a standok számozását lefestették vagy eltakarták volna az adventi időszakra.

A III. Kerület – Óbuda, Békásmegyer, Csillaghegy, Római-part, Kaszásdűlő Facebook- csoportban ilyen vélemények jelentek meg: „imádom, hát ez nagyon jó, igazán színvonalas!! Szakadok.”; „Falura jóleszazúgy!”; „Ma délelőtt kisunokámat is elvittem, mert tegnapelőtt este még csak üresen láttam a bódét, és nagyon megdöbbentem, mivel elképzelni nem tudom, mi volt a jászol melletti sötét valamivel letakart valami?! Gondolom, Mária lenne, de miért kell letakarni ??? […] Hát mit mondjak, nem nagy hatással volt az unokámra, amit így nem is csodálok.”; „Hasonló a Fő téren is, ott talán több a szalma.”; „Na jó, én leírom. Ez nagyon béna.”; „Elnézést.. nagyon röhögök.” „IKEA-stílus… tagadhatatlanul letisztult, sallangmentes. Homályos, kopár villanykörte festékfoltos kábellel dobna rajta... Ha a kiszuperált ideiglenes piac 61-es standja meg tudja jeleníteni ezt az ünnepet… akkor inkább legyen ez a fenyő ünnepe megint... Hátha több kellék van hozzá.”

A fotó megjelent A mi Óbudánk! csoportban is. „Szerintetek ez tetszik valakinek? Véleményem szerint adtunk is meg nem is. Ez valami borzasztó, az igénytelenség mintapéldánya” – írta az egyik hozzászóló. Egy másik vélemény az volt: „Ma megnéztem személyesen, igénytelen talán csúnya is. Egyébként érdemes megfigyelni a gyerekek reakcióját a helyszínen, hát ők sem vevők erre az ábrázolásra.” A legegyszerűbben a csoport egy harmadik tagja foglalta össze a véleményét: „Ez egy betlehemparódia.”

Óbudán két évvel ezelőtt kevesebb mint ötszáz szavazattal választották polgármesternek a térség korábbi MSZP-s országgyűlési képviselőjét, Kiss Lászlót. A fideszes Bús Balázst tizenöt évnyi polgármesterség után váltó baloldali politikus korábban azzal került a hírekbe, hogy a járvány ideje alatt megemelte az önkormányzati lakásokban élők bérleti díját. Nem sokkal korábban az MSZP-s politikus egyébként átült a DK-ba, ezzel vélhetően a körzet jelenlegi képviselőjének, Szabó Tímeának üzenve, aki 2018-ban kitúrta bázisáról az egykori képviselőt. Ezzel lett a Gyurcsány-párt a legerősebb frakció a fővárosi közgyűlésben.

Borítókép: A Kolosy téren felállított betlehem. Belső kép: A Békásmegyeren található installáció (Fotók: Facebook)