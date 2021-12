Újabb feljelentés Cseh Katalin cégügyei miatt

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) feljelentést tett a NAV Bűnügyi Főigazgatóságánál költségvetési csalás gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen a Pannónia Nyomda Kft. kapcsán – tudta meg az Origó. A versenyhivatal még júliusban indított vizsgálatot a lap azon cikke nyomán, miszerint a Pannónia Nyomda Kft., amelyet Cseh Katalin momentumos EP-képviselő vezetett 2013 és 2018 között, több közbeszerzést is nyert Ferencvárosban. A közbeszerzéseken a Pannónia – annak érdekében, hogy az övé legyen a legjobb ajánlat – olyan cégekkel pályázott közösen, amelyek benne vannak abban a céghálóban, amit az elmúlt években építettek ki a Cseh család üzlettársai.

Az említett üggyel kapcsolatban érkezett panasz vizsgálata folyamatban van – közölte a lappal a Gazdasági Versenyhivatal. Az ennek során feltárt és beszerzett adatok, információk alapján a GVH egy új eljárást is indított, továbbá feljelentést tett a NAV Bűnügyi Főigazgatóságánál költségvetési csalás gyanúja miatt, valamint tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot és az OLAF-ot (az Európai Csalás Elleni Hivatalt).

Mint arról lapunk beszámolt, Cseh Katalin politikai karrierje előtt és annak elején is a Pannónia Nyomda Kft. ügyvezetője volt, amely céget még a politikus édesapja hozta létre. Cseh Katalin cége és más, több szálon kapcsolódó vállalkozások úgy nyertek uniós pályázatokat, hogy együtt mozogva változtatták székhelyeiket, telephelyeiket. A fejlettebb budapesti, közép-magyarországi régióból elköltöztették a vállalkozásaikat az ország fejletlenebb részeire, ahol az EU szabályainak megfelelően több pénzre pályázhattak. A nyomdai kör így ötmilliárd forintnyi uniós és állami támogatást nyert el. Olyan projektre is kaptak pénzeket, amelynek célja ígéretük szerint egy új technológia kifejlesztése volt, ám kiderült, hogy egy már meglévő 3D-s hologramtechnológiát „találtak fel”. Az is kiderült: Magyarország olimpiai pályázatára hivatkozva kértek pénzt a hologramtechnológiára, miközben Cseh Katalin és pártja mindent megtett, hogy hazánk ne rendezhesse meg a világjátékokat.

Cseh Katalin és a Momentum Mozgalom tagadja, hogy bármilyen szabálytalanság történt volna, azonban több feljelentés is érkezett a hatóságokhoz: vizsgálódik a Gazdasági Versenyhivatal és az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF), valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) is. A NAV költségvetési csalás bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt nyomoz, szerdán pedig házkutatást is tartottak Vácon, a Nádas utcában, a Pannónia Nyomda egyik telephelyén.

Borítókép: Cseh Katalin korábban a most gyanúba keveredett Pannon Nyomda Kft. ügyvezetője volt (Kép: Máthé Zoltán)