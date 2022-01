A DK lebontaná a határkerítést

Ha a Demokratikus Koalíción (DK) múlik, egy esetleges választási győzelem után hamar lebontanák a határkerítést – legalábbis erre engednek következtetni a DK politikusainak megszólalásai. Legutóbb Niedermüller Péter fejtette ki, hogy szerinte tarthatatlan a kerítés megléte.

A DK alelnöke, Erzsébetváros polgármestere az ATV Start című műsorában hétfőn úgy fogalmazott: „ennek a kormánynak az összes politikai megoldása az volt, hogy építsünk egy rohadt nagy falat, mindenkit nyomjunk ki ebből az országból és nem foglalkozunk velük tovább. Ez több mint embertelen, morálisan is tarthatatlan”.

Niedermüller Péter úgy folytatta, „a kerítés is morálisan tarthatatlan és az egész, ahogy a kormány 2015 óta ezt a politikát csinálja, szembemegy mindazzal, ami Európát jelentette: a humanizmussal, a szolidaritással, a toleranciával, a befogadással. Gyurcsány Ferenc erre utalt és ebben abszolút igaza van” – célzott a polgármester Gyurcsány Ferenc vasárnapi Facebook-bejegyzésére, amelyben a DK elnöke ismét kiállt a migránsok befogadása mellett.

Mint ismert, korábban a miniszterelnök-jelöltségtől az előválasztás után visszalépett Karácsony Gergely és az egyesült ellenzék jelenlegi miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter is fogadkoztak azt illetően, hogy győzelmük esetén is megmarad a határkerítés. Később azonban Karácsony a Die Zeit című lapnak adott interjúban elismerte, azért nem kampányolnak a kerítés lebontását illető terveikkel, mert ez hazánkban nem hoz számukra népszerűséget, azonban a menekültkérdést ő maga is európai standardok alapján képzeli el. Mondatai alapján a The Economist készített karikatúrát, amelyen az látható, hogy Orbán Viktor egy betontömb tetején áll, amelyet Karácsony egy légkalapáccsal igyekszik lebontani. A talapzat egy szögesdrótos kerítéssel van körülvéve, és a rajz azt sugalmazza, hogy a főpolgármester átvágta a kerítést.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke (k), Molnár Csaba, a párt alelnöke (b) és Oláh Lajos parlamenti képviselő sajtótájékoztatót tart az ideiglenes biztonsági határzár mellett, a határ szerb oldalán 2015. szeptember 15-én. (Fotó: MTU/Sóki Tamás)