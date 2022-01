Egy Miskolcon született kisfiú az idei első újszülött

Egy Miskolcon, éjfél után négy perccel született kisfiú lett az első újszülött az országban 2022-ben – közölte az MTI. A gyerek a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban jött világra, spontán szüléssel, édesanyja negyedik gyermekeként. Az intézmény tájékoztatása szerint a kisfiú 4030 grammal és 55 centiméterrel született, és a Szelim nevet kapta.

A fővárosban is kisfiú lett az első újszülött, 1 óra 15 perckor jött világra a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Üllői úti részlegén – tudatta az intézmény szombat délelőtt az MTI-vel. A közlemény szerint a 2860 grammos súllyal és 50 centiméterrel természetes úton született kisfiút a szülei január 7-re várták, de néhány nappal korábban, újévkor érkezett meg. A kisfiú, aki második gyermek a családban, a Zsombor nevet kapta. Születésénél jelen volt az édesapa is. Az édesanya és az újszülött is jól vannak.

A Semmelweis Egyetemen Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának Üllői úti részlegén további két baba született 2022. január 1-jén reggel 8 óráig – derül ki a közleményből. Így az Észak-Közép-budai Centrumhoz tartozó, Új Szent János Kórház és Szakrendelőben jött világra 1 óra 51 perckor született Benjámin a második fővárosi újszülött. A kisfiú 3400 grammal és 54 centiméterrel született természetes úton, édesanyja második gyermekeként. Mindketten jól vannak.

Borítókép: Illusztráció. (Fotó: Pixabay)