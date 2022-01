Márki-Zay Péter Indiába küldené szemműtétre a magyarokat

Az egészségügyi ellátórendszer magánosításáról szóló felvetése után újabb javaslattal állt elő a baloldali összefogás miniszterelnök-jelöltje.

Márki-Zay Péter még tavaly év végén, a Kiszomboron tartott lakossági fórumon a helyi lakosoknak azt tanácsolta, hogy ha profi, speciális beavatkozásra, például szemműtétre van szükségük, azt ne Makón végeztessék el.

– A szemműtétek bizonyos fajtájára, mint a zöldhályog meg hasonló nagyon ritka szembetegségek, az amerikai biztosító is azt mondja, hogy inkább menjen el, adok egy repülőjegyet, menjen el Indiába. Indiában ez népbetegség, az ottani orvosok naponta százával csinálnak ilyen műtéteket, nagy rutinjuk van, profin megcsinálják, olcsón. Az amerikaiak nem láttak ilyen betegséget évtizedek óta. Na most ha ott kezd el babrálni a szikével valakinek a szemében azért, hogy hát most én nem emlékszem, tíz éve nem csináltam ilyet, de megpróbáljuk… Inkább menjen Indiába olyanhoz, aki sokszor csinálja – fejtegette zavaros elképzeléseit a baloldali összefogás miniszterelnök-jelöltje.

Márki-Zay Péter szerint tehát ha a kiszomboriaknak is egy profi speciális beavatkozásra van szükségük, oda menjenek, ahol a megfelelő szakemberek és feltételek is adottak.

– Én azt gondolom például – ha már szemészetet mondtam –, a legtöbb szemészeti beavatkozás az nem egy sürgősségi beavatkozás, menjenek oda, ahol a profik vannak, menjen oda, ahol MRI van – nyomatékosította Márki-Zay Péter. Véleménye szerint Kiszomboron sem kell kórház, ami sürgős eset, azt Makón lássák el, ami pedig speciális kezelést igényel, azzal inkább Szegedre menjenek.

Mindez azért is lényeges, mivel az elmúlt napokban derült ki, hogy Márki-Zay kórházakat zárna be, visszahozná a vizitdíjat és a kórházi napidíjat, és teljesen magánosítaná az egészségügyet, ahogyan azt a Gyurcsány–Bajnai-kormány szerette volna.

Egyébként nem az első eset, hogy Márki-Zay az amerikai minta megvalósítását szorgalmazza. Emlékezetes, az üzemanyagárak befagyasztása helyett is a következő javaslatot vetette fel:

– Az Egyesült Államokban azt láttam, hogy amikor felment a kétszeresére a benzin ára, az okos amerikaiak nagy autók helyett kisebbet vagy hibridet vettek, és nem egyesével, hanem akár hárman mentek együtt munkába

– fogalmazott a miniszterelnök-jelölt.

Borítókép: Márki-Zay Péter beszédet mond az ellenzéki pártok Egységben a szabad Magyarországért! címmel tartott megemlékezésén (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)