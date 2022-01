Óriási állami iskolafejlesztés Dunakeszin

Dunakeszi és a környező települések az ország egyik leggyorsabban fejlődő térségét alkotják, és ez a megállapítás sok szempontból megállja a helyét – bocsátotta előre Tuzson Bence. A dunakeszi központú választókerület Fidesz–KDNP-s országgyűlési képviselője, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati államtitkára kiemelte, hogy az elmúlt 25-30 évben igen erőteljesen növekedett a térségben a lakosságszám, erre az utóbbi évtizedben jelentős fejlesztésekkel reagáltak. – Bölcsődék, óvodák és iskolák újultak meg, illetve épültek, továbbá jelentősen fejlődött az úthálózat, az M2-es gyorsforgalmi út egészen Vácig kétszer két sávos lett. Megújult Dunakeszi úthálózata is, komoly sportfejlesztéseket hajtottunk végre, és már FLIRT- és emeletes KISS-vonatokon lehet beutazni Budapestre és onnan vissza a körzet településeire. Sőt a fejlesztési tervekben szerepel, hogy összekötjük az M2-es gyorsforgalmi utat és az M3-as autópályát – sorolta az elkészült és tervbe vett beruházásokat a kormánypárti politikus.

Egyre több gyermek születik

Tuzson Bence rámutatott arra: egyedi a választókerületben, hogy nagyon sok a család és a fiatal, ez a legnagyobb tankerület az országban, ahol a legtöbb gyermek van. Szavai szerint ez rendkívül nagy öröm a számukra, hiszen nem mindenhol mondhatják el azt, hogy a sok gyermeknek köszönhetően oktatási fejlesztésekre van szükség. – A mi agglomerációs térségünkben Csomádon, Csömörön, Gödön, Dunakeszin, Erdőkertesen, Fóton és Veresegyházon jelentős igény mutatkozott az oktatás további fejlesztésére.

Éppen ezért a térségben tizenöt iskolaberuházás már befejeződött, nyolc pedig folyamatban van. Gödön, Veresegyházon és Csömörön szintén új iskola épül. Minden, amit teszünk, azt a célt szolgálja, hogy a családokat támogassuk és megteremtsük gyermekeink biztonságát – fogalmazott a politikus.

Tuzson Bence kitért arra, hogy nemcsak az alap-, hanem a középfokú oktatásnál is fejlesztésre van szükség, és erre most nyílik lehetőség. Szavai szerint Dunakeszin most olyan középiskolai beruházás indul majd, amely talán az országban is egyedülálló, és a város legnagyobb fejlesztése lesz.

A magyarok erejéből

– Negyvenmilliárd forintos, zöldmezős beruházásban, a 2-es út és az M2-es gyorsforgalmi út között, a várostól északra két középiskola épül, egy technikum és egy több tanítási nyelvű gimnázium. A két intézménybe összesen 1500 gyermek járhat. A nyelvoktatásra azért is koncentrálnak majd fokozottan, mert olyan nagy cégek vannak a térségben, ahol szükség van a nyelvtudásra, de ezt az igényt az itt élők is megfogalmazták. Az oktatási program összeállítása azonban csak most kezdődik, így a részletekről csak később tudunk beszámolni – fejtette ki az országgyűlési képviselő. Hozzátette: a technikumot pedig azért indítják el, mert a városban és a térségben működő ipar megkívánja a szakemberek képzését is.

Tuzson Bence azt mondta, hogy a két iskolafejlesztéshez jelentős infrastrukturális beruházás kapcsolódik, épülnek sportcsarnokok és -pályák, továbbá egy 33 méter hosszú és 25 méter széles uszoda is. – Ez tulajdonképpen egy pilot program, mert nem tudok arról, hogy bárhol az országban ilyen léptékű és összetett oktatási beruházás valósulna meg – hívta fel a figyelmet a kormánypárti politikus.

Az országgyűlési képviselő nagyon komoly dolognak tartja, hogy az ország képes ilyen hatalmas oktatási fejlesztéseket támogatni. Úgy véli, a magyar emberek teljesítményének köszönhető, hogy hazánkban már nemcsak toldozgatásra-foltozgatásra van lehetőség, hanem jövőbe mutató nagy beruházások finanszírozására is.

Erre nem ad pénzt az EU

– A koronavírus-járvány ellenére mi, magyar emberek képesek voltunk arra, hogy összefogással megerősítsük az országot, és így ilyen remek fejlesztések születhetnek meg – közölte a Fidesz–KDNP-s parlamenti képviselő. Kérdésre Tuzson Bence jelezte: egyelőre nem gondolkodnak abban, hogy kollégiumot építenek, mert a térségben éppen elég gyermek és fiatal van, és így nincs szükség a diákok elszállásolására. Ám ha mutatkozik erre igény, akkor később épülhet akár kollégium is. Beszélt arról is, hogy a sportolási lehetőségeket elsősorban a diákoknak alakítják ki, hiszen a városban nagy hagyománya van az utánpótlásképzésnek, de a szolgáltatásokat a lakosság is igénybe veheti majd. A városban egyébként máshol is voltak és vannak sportberuházások. A Magyarság pályán, az ottani sporttelepen is éppen sportcsarnok épül, akárcsak Fóton, Veresegyházon pedig augusztusban adtak át egy új csarnokot.

A negyvenmilliárdos oktatási beruházásról a politikus kifejtette, a munkálatok még idén megkezdődnek, és várhatóan három évig tartanak.

– A döntés megszületett, a tervek elkészültek, a közbeszerzésen túl vagyunk, így jöhet a gyakorlati megvalósítás. A fejlesztést precízen végig is kell majd vinni – fogalmazott Tuzson Bence.

A beruházás teljes egészében központi támogatásból valósul meg, erre a célra ugyanis az Európai Unió nem ad forrást.