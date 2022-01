Összefogtak a nehéz sorsú fiatalok egészségéért

– A nehéz sorsú gyermekek és fiatalok sportolását, egészséges életmódra nevelését szeretné támogatni a Magyar Birkózószövetség és a Katolikus Karitász összefogása – erről szerdán a két szervezet adott ki közleményt. A szövetség most edzőruhákat, melegítőket ajánlott fel a Katolikus Karitásznak, az adományokat Lőrincz Viktor olimpiai és világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok birkózó adta át Écsy Gábor országos igazgatónak.

Az átadáson Ancsin László főtitkár elmondta, hogy a Magyar Birkózószövetség mindig is kiemelt figyelmet fordított a hátrányos helyzetű fiatalokra. Annál is inkább, mert a birkózók jellemzően nem a leggazdagabb családokból érkeznek.

– Nagy öröm, hogy ezeket a sportruházatokat most ilyen nemes célra adhatjuk oda. Tudjuk, hogy ahogy korábban, most is a sport lehet az egyik kitörési pont a szegényebb fiataloknak. Ezeket a mezeket, pólókat, melegítőket, dzsekiket időnként cseréljük, és a korábban megmaradtakat szeretnénk odaadni. Ezek természetesen teljesen jó állapotú ruhák

– mondta Ancsin László. A főtitkár jelezte: a szövetség tervei szerint a későbbiekben is szeretnék hasonló adományokkal támogatni a segélyszervezet munkáját, a legrászorulóbb gyermekek sportra, egészséges életmódra nevelése érdekében.

Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója megköszönve a felajánlást, kifejtette, hogy amikor a Magyar Birkózószövetség a karitászt választotta, akkor az országban nyolcszáz településen előforduló csoportjaik munkáját támogatják ezekkel a sportfelszerelésekkel. – Hosszú távú munkánk nagyon fontos része, hogy a hozzánk forduló családoknak hatékony segítséget adjunk. Ezeknek a nehéz sorsú családoknak a gyermekei kapják ezeket a ruhákat. De nemcsak a melegítőket, hanem vele azt a gondolatot is, amit Hemingwaynek tulajdonítanak: „A sport megtanít becsületesen győzni, vagy emelt fővel veszíteni. A sport tehát mindenre megtanít.” És nem csak ezért van nagy szerepe a sportnak. A gyermekek napi rutinjába épülve kitartásra, küzdésre tanít, ami épp a leghátrányosabb helyzetben élő fiataloknak létfontosságú – fogalmazott.

Écsy Gábor hozzátette: különleges számukra, hogy Lőrincz Viktortól vehetik át ezeket a melegítőket, aki életével, kitartásával méltó példája lesz a gyermekeknek.

A Magyar Birkózószövetség képviseletében az adományokat átadó Lőrincz Viktor reményét fejezte ki, hogy ez a rendkívül fontos együttműködés hosszú távon szolgálja majd a rászoruló fiatalokat.

