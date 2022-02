Biblia-per: Kudarcba fulladt az ateisták budapesti ellentüntetése

Európa-szerte nagy társadalmi és médiavitát váltott ki Päivi Räsänen finn parlamenti képviselő pere, aki ellen Szent Pál homoszexualitással kapcsolatos sorainak megosztása miatt indítottak eljárást. A január 24-én kezdődő büntetőeljárás – amelynek eredményeként a képviselő akár két év börtönt is kaphat – a hazai keresztény körökben is nagy visszhangot váltott ki, így február 13-án egy nappal a tárgyalás folytatása előtt – szimpátiatüntetés is szerveztek Päivi Räsänenért.

A Finnország budapesti nagykövetsége előtt három-négyezer jelenlévő részvételével megtartott demonstráción Tibi atya, pontosabban a népszerű közösségi oldal mögött álló személy is részt vett, aki ekképpen kommentálta a történteket:

Nem vagyok gyakorló keresztény, de gyalázatosnak tartom, amikor egy kultúra elkezdi üldözni a gyökereit. A kereszténység nem pusztán megőrzendő érték, hanem a kultúránk gerince. Nem válhat büntethetővé, aki szerint mégis, annak pedig nincs helye Európában

– hangsúlyozta a népszerű véleményvezér, aki szerint külön szégyenletes, hogy a finn Evangélikus Egyház nem állt ki a Bibliaidézés jogáért.

Tibi atya az egyre erősödő LMBTQ-lobbi kapcsán továbbá kifejtette: a szivárványkonszern jól megfogalmazott, mainstream és forradalmi eszközökkel kikényszerített célja, hogy megfélemlítse és minden eszközzel elhallgattassa azokat, akik szkeptikusak vele szemben. Elmondása szerint ezt a kételkedést kifejezni ma Magyarországon egy munkahelyen jóval nagyobb kockázatot jelent, mint kitenni a szivárványos profilképet.

Nem támogatni a házasságukat és a gyermekadoptációjukat pedig már gyűlöletbeszédnek minősül, ahogy a gyermekeknek sugárzott transzpropaganda kritikája is

– mutatott rá. Tibi atya ugyanakkor kijelentette: férfinak és nőnek csak születni lehet, gyermeket csak nő szülhet, ez evidencia. Ennek ellenére azonban úgy véli, hogy minden felnőtt állampolgár számára biztosítani kell az öncsonkítás és a test bestiális eltorzításának a jogát, és azt is, hogy utána a választott nemükként tekintsenek magukra.

Arra azonban senkit sem szabad kényszeríteni, hogy meggyőződése ellenére neki is úgy kelljen tekintenie a genderideológia hentesmunkáján átesettekre, ahogy ők magukra – húzta alá, miként azt is megerősítette, hogy a gyermekektől egyértelműen távol kell tartani mindent, amit a „szivárvány felkínál”.

– A gyerekekért vívott csatát ugyanis nem akkor veszítjük el, amikor az első tanárt rúgják ki, mert nem elég szivárványos, hanem akkor, amikor egyáltalán felmerül, hogy átlépjék az iskola küszöbét – fűzte hozzá.

A Päivi Räsänenért tartott nagy sikerű szimpátiatüntetésre válaszul a Magyar Ateista Társaság is ellentüntetésre buzdította a követőit a Facebookon, hogy a gyűlöletkeltés ellen, valamint a szekuláris értékek, és az LMBTQ+ közösség tagjai mellett foglaljanak állást.

Fotó: Facebook/ Cs. Király Tamás

A több ezer fős szimpátiatüntetéssel ellentétben azonban az ateisták demonstrációja kudarcba fulladt,

a közösségi médiában megjelenő képek ugyanis arról tanúskodnak, hogy az ellentüntetésen alig néhány ember jelent meg.

Borítókép: Szimpátiatüntetés és ellentüntetés (Fotó: Facebook/Cs. Király Tamás)