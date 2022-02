Ítélet mondja ki: V. Kende terrortámadásokra készült

Annyira egyértelműek voltak a bizonyítékok, hogy alig nyolc hónappal elfogása után pénteken már el is ítélték első fokon a labdarúgó Európa-Bajnokság idején robbantást fontolgató egyetemista perében.

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség vádirata alapján a Fővárosi Törvényszék ma elsőfokú ítéletet hozott V. Kende ügyében, aki a vád szerint terrorcselekmény elkövetésére készült hazánkban.

A bíróság a kecskeméti egyetemistát a vád szerint mondta ki bűnösnek, ezért három év nyolc hónap börtönbüntetésre ítélte, a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét kizárta.

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség az ügyben terrorista csoportban történő elkövetés érdekében megvalósított terrorcselekmény előkészületének bűntette miatt nyújtott be vádiratot a Fővárosi Törvényszékre. A Fővárosi Nyomozó Ügyészség arra tett indítványt a vádiratban, hogy a bíróság a vádlottat fegyházbüntetésre ítélje és a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét zárja ki.

Az ítélet nem jogerős. A nyomozó ügyészség a vádlott terhére, súlyosításért, továbbá fegyház fokozat megállapítása érdekében fellebbezett. A vádlott és a védő elsősorban felmentésért, másodsorban enyhítésért jelentett be fellebbezést.

A vádlott letartóztatását a bíróság – ügyészi indítványra – fenntartotta.

Emlékezetes, V. Kende szélsőséges iszlamista lett, vélhetően a 2020. márciusban kitört Covid–19-világjárvány miatt hozott korlátozások ideje alatt. A Budapesti Gazdasági Egyetemen (más források szerint a főiskolán) tanuló fiatal távoktatásra kényszerült, ez pedig szülei kecskeméti családi házában zajlott. A tanulás mellett (helyett?) azonban az internet legsötétebb bugyraiba, a maffiák és a terroristák által kedvelt dark weben kapott a jelek szerint nagyon hatékony agymosást az Iszlám Állam toborzóitól. Itt kerülhetett kapcsolatba más szélsőséges iszlamista csoportokkal is, a vahabitáktól a szalafitákig.

V. Kende áttért az iszlám vallásra, arab nevet is választott magának, az Instagram-oldalát Hüsseyin Ziyad V. néven jegyzi, felesküdött az Iszlám Államra (ISIS). Azonosult is az ISIS tevékenységével és taktikájával, hiszen akár öngyilkos robbantásra is hajlandónak mutatkozott. Szimpatizált azzal a gondolattal is, hogy járművel a tömegbe hajtson.

Mindezeket a hatóságok a V. Kende számítógépéből, okostelefonjából és egyéb adathordozóiból kinyert adatokkal bizonyították.

Borítókép: V. Kende a Fővárosi Törvényszéken (Fotó: Horváth Péter Gyula/PestiSrácok.hu)