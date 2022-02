Közép-Európa jobban érdeklődik, Nyugat-Európa ellenséges

A magyarországi vírushelyzet, a gyermekvédelmi törvény, valamint Orbán Viktor és az Európai Unió kapcsolata érdekelte leginkább a nemzetközi sajtót és médiát 2021-ben – derül ki abból a jelentésből, amelyet a Nézőpont Intézet állított össze, és mutatott be február 24-én.

Az intézet 18 országban 15 nyelven 103 orgánum közléseit szemlézte az elmúlt esztendőben, a vizsgálatból kiderül az is, hogy legélénkebben a V4, illetve a közép-európai országok érdeklődnek Magyarország iránt, a legkevesebb cikket, tudósítást pedig Izrael tette közzé.

Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet elemzési igazgatója prezentációja szerint tanulságos annak a vizsgálata, hogy milyen szemlélettel, milyen hangnemben beszéltek rólunk ezek a közlések. Az összesítés szerint a bírálatok száma kétszerese a szimpatizáló véleményeknek, és egyértelműen kimutatható, hogy a nyugat-európai média sokkal ellenségesebb Magyarországgal szemben, mint Európa más részei.

Mráz Ágoston Sámuel intézetvezető a német média reakcióit mutatta be. Ismertetett egy játékfilmet, amelyet az ARD mutatott be. Ebben Orbán Viktort és Lázár Jánost a menekültkérdéssel kapcsolatban mutatják be kedvezőtlen színben. Egy gyermekeknek szóló oktatófilmben azt állítják a készítők, hogy Magyarországon betiltották a homoszexualitást.

A gyerekvédelmi törvényt egyébként is rengeteg médiaközlés támadta, mégpedig úgy, hogy a gyermekvédelmi törvény kifejezést nem használták, helyette homoszexualitás ellenes törvényről beszéltek. Ezen kívül a német médiában kiemelkedően fontos eseménynek számított a Klubrádió megszűnése, a baloldali előválasztás és azok a napok, amelyeken Magyarországon felemelkedett a koronavírus-fertőzésben elhunytak száma. A német médiában több mint 81 százalékban ellenségesek voltak a megnyilvánulások, és csak 2,38 százalék volt pozitív. E közlések közé számított a pápalátogatással kapcsolat riport, amelynek nagy részében Iványi Gábor mondta el a véleményét.

„Azt a véleményt, amely elsősorban az angolszász országokban kialakult Magyarországról, azt nem lehet megváltoztatni, erre hamar rájöttünk” – mondta el Kovács Zoltán a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára. Hozzátette: „Az egyetlen lehetséges megoldás, hogy egy saját kommunikációs stratégiával megbontjuk ezt a monolitit, és így lehetőség nyílik arra, hogy elmondjuk a saját véleményünket.”

Az államtitkár beszélt a magyar baloldal és a nemzetközi média kapcsolatáról. Mint kifejtette, a baloldalt az elmúlt években egyértelműen egyetlen dolog jellemezte: mindennek a tagadása. Emellett, mondta, az, hogy a baloldal politikai okokból igyekszik csúsztatásokkal bemutatni Magyarországot, sőt időnként egyértelmű valótlanságokat állít, óriási károkat okoz. Példaként említette azt, hogy Márki-Zay Péter a jelenlegi háborús helyzetben arról beszélt, hogy Magyarország katonákat küldene Ukrajnába. „Szó sincs ilyesmiről, ráadásul senki nem is kért ilyet Magyarországtól” – mondta Kovács Zoltán –, „ugyanakkor egy ilyen kiélezett helyzetben ez a kijelentés akár bajba is sodorhatja az országot”.