Nem kell távoznia a XV. kerületből a szakrendelő felújításával csúszó cégnek

Noha a határozati javaslatok között szerepelt a szerződés felbontása is, nem ezt választotta a XV. kerület baloldali többségű képviselő-testülete.

Úgy döntöttek, meghosszabbítják a szerződést azzal a céggel, amely nem végezte el időre a Hősök útja 1. szám alatt működő orvosi rendelő felújítását.

Mint arról korábban írtunk, az újpalotai lakótelepen működő rendelő épületét 1970-ben adták át, és azóta csak kisebb javításokat végeztek el rajta, így most már alapjaiban korszerűtlennek számít. Az önkormányzat 2020 júniusában nyert el 630 millió forint támogatást az Egészséges Budapestért Programon (EBP) belül a munkálatok elvégzésére, a pénzügyi bizottság pedig szeptemberben már a közbeszerzési eljárás során kapott ajánlattételt tárgyalhatta. A kivitelezővel a szerződést néhány nappal karácsony előtt kötötték meg. De hiába kezdődtek el a munkálatok, azokra az első pillanattól sok panasz érkezett. A háziorvosi rendelők például többször beáztak, emiatt a rendeléseknek ki is kellett költözniük, méghozzá éppen akkor, amikor javában zajlottak a koronavírus elleni oltások. Tetézi a bajt az is, hogy, amint már említettük, a vállalkozó nem készült el időre, vagyis 2021. november 30-ra, ráadásul november elején a NAV Észak-pesti Adó- és Vámigazgatósága követeléskezelési osztálya végrehajtást rendelt el a cég ellen.

Decemberben Lehoczki Ádám fideszes képviselő arra tett javaslatot, hogy

az önkormányzat állítson fel egy bizottságot, amelynek az volna a feladata, hogy kivizsgálja, milyen mulasztások miatt nem sikerült teljesíteni a munkát.

Ez a bizottság idén év elején el is kezdte a vizsgálatot, de három ülés után még nem tudta lezárni azt. A február eleji ülésen viszont a képviselő-testületnek lehetősége lett volna a rosszul teljesítő cégtől megválni, mégis a szerződés megújítása mellett döntött. Információnk szerint a vizsgálóbizottság folytatja a munkát.

Borítókép: Újpalotán sok embernek van szüksége egy korszerű rendelőre (Fotó: Wikipédia)