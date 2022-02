Orbán Viktor: Ez a választás arról szól, hogy Gyurcsány és Bajnai akar visszatérni

– Régóta nem láttuk egymást, ezért jó újra együtt lenni – rögzítette Orbán Viktor miniszterelnök az évértékelő beszédének a kezdetén. Hozzátette: a legfontosabb arról beszélni, hogy kik vagyunk és mit akarunk.

– Mi, akik ma itt összejöttünk, különböző emberek vagyunk, de egy dolog közös bennünk. Magyarok vagyunk, akiknek közös szenvedélye Magyarország

– hangsúlyozta a kormányfő.

– Azonban megtudhattuk, hogy mi, jobboldaliak trágyával etetett gombák vagyunk, és nem tudunk egy keresztrejtvényt sem megfejteni – emlékeztetett Orbán Viktor a baloldal miniszterelnök-jelöltjének elhíresült mondataira.

Mint mondta, emberemlékezet óta nem beszéltek így a magyarokkal, az ember pedig nem hisz a fülének.

– Horn Gyula forog a sírjában, Medgyessy nem győz félrenézni, az SZDSZ-esek zavartan bámulják a cipőjük orrát. Csak Gyurcsányt és Bajnait nem zavarja, elvégre ők hozták az ország nyakára ezt az egész Gyurcsány-showt. Ők tették fel maguk elé a színpadra, ne látszódjék, hogy valójában ők készülnek a visszatérésre – húzta alá a miniszterelnök.

Mint fogalmazott:

Magyarország legkorruptabb kormányának vezetői, Gyurcsány és Bajnai, egy gombaszakértővel megerősítve: ez volna hát a Magyarország kormányzására jelentkező nagy csapat. Ez a baloldal ajánlata Magyarország számára.

– Az ember nem is tudja, hogy sírjon vagy nevesen. Már csak az a kérdés maradt, hogy miről fogok ma beszélni. Hazamegy a gyerek a miséről. Miről beszélt a pap? – kérdik tőle. – A bűnről. És mit mondott? Ellenezte. Így vagyok én is a mondókámmal. Csak a szokásos – viccelődött a miniszterelnök.

Mi az előre, mi a hátra?

– Magyarországnak előre kell menni, és nem hátra. De mi az előre és mi a hátra? – tette fel a kérdést Orbán Viktor.

– Két nehéz évet hagytunk magunk mögött. Világjárvány, népvándorlási hullámok, energiaválság, brüsszeli birodalmi dühkitörések, a hidegháború hűvös lehelete a tarkónkon és a háború nyugtalanító árnyéka Kelet- és Közép-Európa fölött – folytatta.

– Ebben a helyzetben kellett megszerveznünk a koronavírus elleni védekezést, ebben a helyzetben kellett újraindítani a gazdaságot, pótolni a kieső munkahelyeket, támaszt és kapaszkodót nyújtani a fiataloknak, a családoknak és az időseknek. Ez így együtt még gombócból is sok, nemhogy feladatból – mondta a miniszterelnök, aki ezt követően köszönetet mondott a járvány elleni küzdelemben részt vett dolgozóknak.

– Egy ilyen semmiből lecsapó világjárvány terheléspróba is. Afféle stresszteszt – mondta. – Önök is láthatták, a magyar állam derekasan állta a sarat. A járványügyi hatóságok, a kórházak, a magyar egészségügy kiemelten teljesített. Az ország cselekvőképessége egy pillanatig sem forgott veszélyben. Európában egymás után estek el a kormányok, szétestek a koalíciók, követhetetlenül változtak a szabályok, a tüntetőket karhatalommal fékezték meg. Itthon sikerült megőrizni a közbizalmat, mert az emberek szerint Magyarország jól védekezett.

– Magyarországra nemcsak a vírus, de a baloldal is rátámadt, azt remélve, hogy megbuktathatják a kormányt. Amikor zárni kellett, nyitást követeltek, amikor nyitni kellett, akkor zárást. Diktatúrát harsogtak, külföldi lejárató akciókat szerveztek, kamuvideókat, ál- és rémhíreket terjesztettek. Barátaim, ez súlyos felelőtlenség vagy még ennél is több. Ne ódzkodjunk a súlyos szavaktól – kérte hallgatóságától Orbán Viktor.

– Halálos világjárvány idején a családok millióinak félelmét kormánybuktatásra kihasználni minden ítélőszék előtt védhetetlen cselekedet, mind a kettőnek el is jön majd az ideje. Az egyik április 3-án, a másik pedig a Jóisten rendelése szerint

– szögezte le a miniszterelnök.

– 2010 óta nem csak az államot építettük át, de építettünk egy új magyar gazdaságot is. Most ez is vizsgázott. 2010-ben úgy döntöttünk, hogy segély helyett munkát adunk az embereknek. Ma egymillióval dolgoznak többen, mint a Gyurcsány-kormány idején – fogalmazott a miniszterelnök.

– Exportra támaszkodó gazdaságot építettünk fel. Tavaly sikerült egy újabb rekordot döntenünk. 119 milliárd euróra nőtt Magyarország exportteljesítménye. Lakosságszám-arányosan ötödikek vagyunk a világon, de exportteljesítményünk a 34. legjobb a világon – jelentette ki.

– 2010-ben úgy döntöttünk, hogy a kulcságazatokat magyarosítjuk. Ezért a külföldi tulajdonokat ötven százalékra csökkentjük a bankrendszerben, a médiában és az energiaszektorban is – mondta, majd emlékeztetett, hogy a bankoknál hatvan, a médiában 66, az energiaszektorban pedig 71 százalékról indultunk, de mára mindenhol többségbe került a magyar tulajdon.

– A járvány idején is meg tudtuk tartani, amit magyar kézbe vettünk. Válság ide vagy oda, folytattuk a magyar tőke külföldi befektetéseit. Azt már korábban eldöntöttük, hogy amennyi profitot kivesznek a külföldi vállalatok, annyit kell haza hozniuk a külföldön működő magyar cégeknek. Csak így lehet egyensúlyban tartani a magyar gazdaságot. A Mol terjeszkedik, Lengyelországban vásárolt 417 benzinkutat. Az OTP ott van az egész Balkánon. Magyar vállalat építheti a 270 millió lakosú Indonézia útdíjrendszerét. Csehországban a magyar villamos művek 1,6 millió lakost lát el villamos energiával – sorolta az eredményeket a kormányfő.

A szocialisták mindig kifogynak mások pénzéből

Orbán Viktor arra is kitért, hogy a Gyurcsány–Bajnai-kormányok egészen más utat jártak, mint amit a polgári kormány.

– Ők hátrafelé mentek.

Elvették a 13. havi nyugdíjat, elvettek egyhavi fizetést, egy év gyest, megszüntették az otthonteremtési programot, a családok adókedvezményét és fizetőssé tették az egészségügyet is. Kétszeresére emelték a villamos energia, háromszorosára a lakossági földgáz árát. De jön még a kutyára dér, most április 3-án önök nyújthatják be nekik a számlát – jegyezte meg a miniszterelnök. Kiemelte: a 13. havi nyugdíj visszaadása nemcsak gazdasági fegyvertény, de valódi jóvátétel is. Azt adják vissza, amit a Gyurcsány–Bajnai-kormány elvett.

– Kellő szerénységgel, de magabiztosan mondhatjuk, hogy mi a járvány idején sem adtuk fel a céljainkat, ezért a

mostani válságból erősebben jövünk ki, mint ahogy belementünk

– emlékeztetett Orbán Viktor.

– A választás napján jusson eszükbe, hogy a baloldal nem szavazta meg a védekezés alapjául szolgáló koronavírus-törvényt. Nem szavazta meg a hitelmoratóriumot. Nem szavazta meg a minimálbér-emelést. Nem szavazta meg a családi adó-visszatérítést. Nem szavazta meg a 25 év alattiak adómentességét. És nem szavazta meg az adócsökkentéseket sem – rögzítette a miniszterelnök. Hozzátette:

– Remélem, a választáson meg majd a választók nem szavazzák meg őket.

– A Vaslady azt mondta: a szocialistákkal az a baj, hogy mindig kifogynak a mások pénzéből. S valóban, először magas adókkal elveszik a pénzt azoktól, akik megdolgoztak érte. Ezt gyorsan elköltik, ezért hiteleket kell felvenni, amit abból a pénzből akarnak visszafizetni, amit a még magasabb adókkal megint az emberektől vesznek el – mondta.

–A végén az adók is, az adósság is az égben, a nagy súly alatt összeroppanó gazdaság pedig a földön. Munkanélküliség, megszorítások, adóssághegy, IMF. Nincs pénz. Ha a baloldal kormányoz, nincs pénz. Mindig ez a nóta vége – folytatta.

Magyarország eredményesen kezelte az inflációt

– Ma azonban sok ezer milliárdnyi fejlesztés fut. A szegények száma csökken, a középosztály erősödik. A minimálbér ma magasabb, mint az átlagbér volt a Gyurcsány-kormány idején. Vagyis van pénz, s ha folytathatjuk a kormányzást, akkor lesz is. A vidékfejlesztésre háromszor annyit fogunk költeni mint eddig. A munkaalapú gazdaságból a pénz munkából lesz. Az adók alacsonyak, a jövedelmek nőnek, az emberek vásárolnak, és befektetnek. Megéri dolgozni – fogalmazott Orbán. – Az USA-ban negyven csúcsra, 7,5 százalékra futott fel, Európában is vannak országok, ahol az infláció már tíz százalék felett jár. Nálunk is ez lenne a helyzet, ha nem védenénk folyamatosan a családokat.

– Nem néztük tétlenül az árak változását. Mi bevezettük a négy stop politikáját: rezsistop, üzemanyagárstop, kamatstop és élelmiszerárstop. Ilyen harminc éve nem történt Magyarországon. Ma úgy áll a helyzet, hogy az Európai Unióban az áram ára nálunk a legalacsonyabb, a gáz ára pedig a harmadik legalacsonyabb.

– A rezsicsökkentés működik, éppen most veszi át tőlünk Franciaország és Spanyolország – emelte ki. – Az üzemanyag ára nálunk az ötödik legalacsonyabb Európában. Ma 480 forintot fizetünk, árstop nélkül jóval ötszáz forint felett járnánk.

Az árstop itt is bevált, ezért további három hónappal meghosszabbítjuk

– jelentette be Orbán Viktor.

– Az unió most kiadott friss jelentése szerint az infláció Magyarországon idén 5,4 százalék, jövőre 3,6 százalék lesz, amit a béremelések mértéke meghalad – vetítette előre.

– A családtámogatásokat megőrizzük, sőt kibővítjük. Lesz gyerek, lesz pénz, és megvédjük a családokat. Erre van az előre – tisztázta a miniszterelnök.

Szerinte azonban az infláció ügyében van egy fekvőrendőr, úgy hívják: Brüsszel. – Liberalizálták a gáz- és árampiacokat, de a jogszabályokat nem dolgozták ki és nem vezették be. Ezzel kiszolgáltatták Európát a pénzügyi spekulánsoknak, mert az energiaárak felelnek az infláció jelentős százalékáért. Az árak alakítása már kicsúszott a brüsszeli bürokraták kezéből. A magas energiaárak még évekig velünk maradnak. Szijjártó Péter rámenősségének és vagányságának köszönhető, hogy jó üzletet kötöttünk az oroszokkal – tisztázta a miniszterelnök.

Új európai terv kell

– Egész Európában büntetőadókat akarnak befizetni a lakás- és gépkocsi-tulajdonosokra. Ideje, hogy valaki kimondja: Brüsszel terve megbukott. Megbukott, mert tönkreteszi az európai vállalkozásokat. Zsákutca. Új terv kell – mondta Orbán Viktor.

A járvánnyal kapcsolatban elmondta, úgy tűnik, mára túl vagyunk a nehezén. – Menet közben rendbe tettük az orvosi béreket, felszámoltuk a hálapénzt, elválasztották a magán- és állami szektort. Mindezt békében, egyetértésben, egy világjárvány kellős közepén. Köszönet érte – fejtette ki Orbán.

– Ma már mi gyártjuk, amire szükségünk lehet egy újabb járvány idején. A legnagyobb falat a Debrecenben épülő vakcinagyár, amely az év végére munkába áll. Azt senki sem gondolja, hogy nem törhetnek ki újabb járványok, de azt garantáljuk, hogy a magyar egészségügy és gyógyszeripar helyt fog állni – ígérte a miniszterelnök.

– Óriási csatát vívtunk, hogy Brüsszel fenntarthatónak nyilvánítsa az atomenergiát és a földgázt – húzta alá a kormányfő. Hozzátette: egész Európában büntetőadót akarnak bevezetni. – Ideje, hogy valaki kimondja: Brüsszel terve, ami az energiaárak növelésével akar védekezni a klímaváltozás ellen, megbukott – folytatta a miniszterelnök.

Várható újabb migrációs hullám?

– Lesz-e újabb migránshullám a határainknál? – tette fel a kérdést a kormányfő. Erre úgy felelt Orbán Viktor, hogy nemcsak lesz, van is. – Naponta több százan próbálnak erőszakkal Magyarország területére lépni. Tavaly 122 ezren, idén januárban pedig már több mint 12 ezren – érvelt a miniszterelnök.

Kiemelte: a magyar védvonalak csak addig állnak a határon, amíg ők vannak kormányon.

– A keresztény Európa a saját gyengeségei miatt nagy bajban van – közölte Orbán Viktor. Szerinte a túléléshez szükség van a Balkán népeire is. Ezután a miniszterelnök idézte Gyurcsány Ferenc szavait, aki elmondta: a migránsok „nem bántanak senkit”, sőt egy-két generáció alatt ők is „magyarrá válnának”, ezért az a fontos, hogy akik ide érkeznek, „érezzék jól magukat”.

– Ha hagyjuk, hogy a migránspárti brüsszeli bürokraták kormányra segítsék a Gyurcsány-show egyszerre nevetséges és veszélyes szereplőit, akkor meg fogják nyitni a határokat. És ha egyszer beengedik őket, többet nem lehet visszacsinálni. Lesz itt olyan nyílt társadalom, hogy még az unokáink is nyögni fogják, ha még itt lesznek egyáltalán – hangsúlyozta a kormányfő.

– Elkerülhetetlenül másfajta jövőt kívánunk magunknak és gyermekeink számára is, ám itt nem is fogunk engedni, április 3-án egy népszavazással fogjuk megvédeni a gyerekeinket. Az apa férfi, az anya nő, a gyerekeinket pedig hagyják békén! – rögzítette Orbán Viktor.

– Semmi értelme eltagadni a különbségeket. A vita persze fontos, de nem a legfontosabb. A legfontosabb az, hogy együtt akarunk-e maradni. Az EU-nak csak akkor van jövője, ha a kulturális elidegenedés ellenére is együtt tudunk maradni – mondta.

Hozzátette: – Nem várjuk el, hogy az EU országai magukévá tegyék a magyar migránspolitikát, a magyar családpolitikát vagy a magyar kül- és nemzetpolitikát, de ők sem követelhetik tőlünk azt, hogy átvegyük az övéket. Nincs más megoldás, csak a tolerancia.

A választás tétje létkérdés

– Így állnak a dolgaink ötven nappal a választások előtt. Láthatjuk, hogy a választás tétje óriási. A magyarság számára létkérdés. Pedig úgy szeretnék egy választást, ami nem létkérdés, hanem egyszerűen egy jó kormány megválasztásáról szól. Fájdalom, ez most nem lehetséges – fejtegette a miniszterelnök.

– Ez a választás arról szól, hogy Gyurcsány és Bajnai akar visszatérni. Tegnap Gyurcsány Ferenc be is jelentette, készen állnak a visszatérésre. És ha visszatér, vissza is visz bennünket oda, ahol már jártunk, és ahová egy porcikánk se kívánkozik – fogalmazott Orbán Viktor.

– Idézzük fel, milyen csalódást okozott a fővárosiaknak Budapest új, baloldali vezetése. Kilenc ellenzékben töltött év után kaptak egy lehetőséget, hogy megmutassák, mit tudnak. Ráadásul a kormány az ország erején felül fejleszti a fővárost. Mégis káosz, kosz, hajléktalanok, korrupció, inkompetens vezetők, nagyképűsködés és lustaság van. Gyurcsány emberei beültek a kasszába, Bajnai pedig szép csendben működteti a jutalékos rendszert. Ehhez elég volt két év elfuserált baloldali kormányzás. Mindenki láthatja, ők hátramennek, és nem előre – mutatott rá a miniszterelnök.

– Az is igaz, napsütésben és jó szelek mellett még a részeg kapitány is elkormányozza a hajót. Szélcsendben pedig az is elég, ha valaki magas, vékony és szeret sokáig aludni. De erős és kavargó szélben, viharjelzés idején, higgyék el, kell a jó tengerész. Lehet, hogy nekünk szélfútta a bőrünk, barázdált az arcunk, érdes a kézfogásunk, a modorunk sem mindig követi az udvari etikettet, és a mozgásunk sem éppen egy balett-táncosé, de a hajózás a szenvedélyünk, és minden másnál jobban szeretjük a hajót, amiért felelősséggel tartozunk. Ismerjük a hullámokat, és tiszteljük a tengert. Láttunk már óriási viharokat, kormányoztunk már hatalmas szélben, és ami a legfontosabb, tudjuk, merre akarunk menni. Ide is van írva elém, előre és nem hátra – folytatta a gondolatmenetet a miniszterelnök.

„Tegyünk pontot az ügy végére!”

– Barátaim! A baloldal most azzal a blődlivel áll elő, hogy akik csatlakoznak hozzájuk, úgy hagyják mögött addigi életüket, mint Krisztus tanítványai a halászhálót. Ez már a sokadik baloldali megváltójelölt. Én emlékszem, Gyurcsány Ferenc is így kezdte. Engem azonban inkább egy szélhámos televíziós távgyógyítóra emlékeztetnek, aki gyógyulást ígér, de valójában csak három az egyben kínálja neked az akciós DVD-t. Amikor mindent megvettél, lelép a pénzedből a Bahamákra, te pedig ott maradsz gyógyulás nélkül, üres zsebbel, egy rakat giccses DVD-vel – írta körül Márki-Zay Péter személyét a miniszterelnök.

– Barátaim, 2010 óta már negyedszer akarják eladni nekünk a megváltozott és megújult, az össze- és újjászervezett baloldal meséjét. Biztos vagyok abban, hogy a magyarok gyomra ezt negyedszer sem veszi be. Bevallom, abban reménykedem, akármilyen szívósak is az osztályharcos kommunisták, akármilyen fejlett is a klóntechnikájuk, ha most legyőzzük őket, nem tudnak annyi Mini Ferit gyártani, hogy még egyszer akár csak sorompóba léphessenek. Az ellenfelet ismerjük. Gyuri bácsi ejtőernyőseit lassan már nevükön szólítjuk, a Brüsszelből érkező zsoldosokat sem először vetik be ellenünk, és mi tudjuk, hogyan kell szétkergetni őket. Most azonban nem is velük kell törődnünk, hanem a saját táborunkkal – szabta meg az irányt a miniszterelnök.

– Soha sem voltunk ilyen erősek, jól szervezettek és elszántak, mint most. Tűrjük fel az ingujjunkat, és tegyünk pontot az ügy végére. Nyergeljetek, a kampány elkezdődött. Ideje, hogy mi is kilovagoljunk. Jöttünkre ötven nap múlva, jobboldalról számítsatok! – zárta beszédét a miniszterelnök.

