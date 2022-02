Százmillióval többet érnek Gyurcsány értékpapírjai

Gyurcsány Ferenc ingatlanvagyona nem változott az előző évhez képest, továbbra is tulajdonában áll egy pápai, illetve felerészben egy kötcsei 3295 négyzetméteres ingatlan – derül ki 2021-as vagyonnyilatkozatából. Ami a DK-elnök céges érdekeltségeit illeti: továbbra is az Altus Portfólió Kft. tulajdonosa, amiből 6,2 millió forintnyi jövedelemhez jutott tavaly. A bukott miniszterelnöknek van még egy több mint 348 millió forintos lakásvásárlásielőleg-követelése is, ami azt jelentheti, hogy lakást vásárol, és előlegként ennyit már ki is fizetett.

Gyurcsány értékpapír-megtakarítása ugyanakkor jelentősen, egy év alatt 823 millió forintról 928 millió forintra nőtt, ami több mint 100 milliós gyarapodást jelent. A vagyonnyilatkozat szerint ugyanakkor a baloldal vezérének valamelyest nőtt a banki hitele, amely egyik évről a másikra 58 millió forintról 60 millióra emelkedett. Gyurcsány korábbi, 214 millió forintos értékpapír-fedezetű hitele 288 millióra duzzadt.

A nyilatkozatból az is kiderült, hogy 47 millió forintot adott a DK-nak, és egy magánszemélynek is adott 25 millió forintot.