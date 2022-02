Természetkárosítást akadályozott meg a polgármester Nagytétényben

– A Duna-parton több ezer köbméternyi sitt lerakása, vagyis környezetkárosítás zajlik, előzetesen ezért is egyeztettem főpolgármester-helyettesi szinten, hogy minél előbb meg tudjuk szüntetni a folyamatot. Azt gondoltam, hogy együtt kell fellépnünk a természetkárosítás ellen, még ha kampányidőszakban is vagyunk – mondta el lapunknak Karsay Ferenc, Budafok-Tétény fideszes polgármestere.

Péntek délután ugyanis Nagytéténybe érkezett Karácsony Gergely főpolgármester is, akivel közösen a kormánypárti polgármester arról számolt be a károkozás helyszínén, hogy pártpolitikai színezettől függetlenül, nagyszerű együttműködésben sikerült meggátolni a további természetkárosítást.

Az ügy előzménye: a kerületi útfelügyelő és a közterület-felügyelet február 7-én észlelte az illegálisan lerakott építési törmeléket a nagytétényi Duna-parton, még azon a napon megtették a bejelentést az illetékes környezetvédelmi hatóságnál és a Duna-Ipoly Nemzeti Parknál, mivel a megkárosított terület egy része fokozottan védett természetvédelmi terület.

A helyhatóság emberei jelezték az esetet a katasztrófavédelemnél is, ugyanis aggodalommal töltötte el őket, hogy a Duna vizébe is kerülhetett mérgező anyag, például rákkeltő azbeszt. Egy héttel később a főváros is megtette bejelentését, a főjegyző hatáskörénél fogva azonnal minden tevékenységet megtiltott az adott területen, amely a XXII. kerület és Érd határában található. A szennyezéssel érintett terület állami, önkormányzati és magántulajdonú telkeket érint. Úgy tudjuk: az elkövető telke is ezen a területen található, de a körülötte lévő telkekre szórta szét az építési törmeléket.

A választókerület fideszes elnöke, Németh Zsolt, a külügyi bizottság elnöke és a kormánypárt helyi ország­gyűlési képviselőjelöltje elkötelezett a zöld Duna-part mellett, olyan sétányt kíván megvalósítani, ahol az emberek szabadidejüket tölthetik el a zöldövezeti területen. Legyen lehetőség kutyát sétáltatni, futni, kerékpározni és sétálni.

Lapunk úgy tudja: a baloldali összefogás jelöltje, Tóth Endre ezt az elképzelést akarta politikai okból támadni. A pénteki utcafórummal összekötött látogatással vélhetően azt akarták érzékeltetni, hogy Budafok-Tétény önkormányzata szemet hunyt a természetkárosítás felett, mert egy baráti vállalkozóról van szó. Karsay Ferenc polgármester lapunk kérdésére leszögezte: erről nincs szó, az első észleléstől fogva megtettek mindent a sittlerakás megszüntetésére úgy, hogy még a Karácsony Gergely vezette fővároshoz is segítségért fordultak. A közös fellépés tényét a főpolgármesterrel egy nyilatkozatban megerősítették a helyi sajtó képviselői előtt is.

– Háború helyett a békés rendezésre és együttműködésre törekszem, a cél érdekében a politikai színezeten felül kell tudni emelkedni. Karácsony Gergellyel a fontos ügyekben a beszélő viszonyt fenntartjuk, és ebből az esetből is látszik, hogy közösen cselekszünk

– mondta el lapunknak a polgármester.

Borítókép: A XXII. kerület vezetője és Karácsony Gergely közösen nyilatkozott a helyszínen. Fotó: Horváth Tamás