Tóth Bertalan 2021-ben is jó évet zárt, megtakarításai milliókkal nőttek

Vagyonnyilatkozata alapján meglepően vagyonos ember az MSZP társelnöke. Tóth Bertalannak van mit a tejbe aprítania, hiszen nyilatkozata szerint egy pécsi lakóház tulajdonosa felerészben, de emellett bevallott még egy erdőt és hétvégi házat, és több pécsi ingatlant is. Az is kiderült, hogy 2020-ban felerészben vett egy 154 négyzetméteres pécsi családi házat, ami a város egyik legimpozánsabb részén, a Donátusi úton, azon belül is a Donátusi Villaparkban található.

A politikus tavaly bérelt magának egy Volkswagen Tigrant. Van egy 3,5 millió forintos életbiztosítása is.

Az MSZP társelnökének vagyonnyilatkozata kapcsán külön érdekesség, hogy az általa benyújtott dokumentumban egy 10 millió forintos otthonteremtési támogatás, valamint egy szintén 10 milliós mikrohitel pályázat is szerepel, utóbbi a politikus cégéhez kapcsolódóan. Emlékezetes: Tóth korábban hevesen támadta otthonteremtési kedvezményt mondván, az zavaros és átláthatatlan és csak a tehetősöket segíti.

2020-ban egyes tételek lényegesen kisebb értékűek voltak Tóth Bertalan nyilatkozatában. 2020-ban volt egy 9 milliós követelése egy pénzintézettel szemben, ez 2019-ben még csak egy 7,7 millió forint volt. Mindezek mellett nem volt tartozása az MSZP társelnökének, pedig a 2019-es bevallásában még szerepelt egy 400 ezer forintos összegű.