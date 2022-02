Zöld buszvárókra tett javaslatot Böröcz László

„Zöld város, zöld buszmegállók címmel én is javaslatot tettem arra, hogy mit valósítson meg a fővárosi önkormányzat a közösségi költségvetés egymilliárd forintos keretéből! A legfontosabb, hogy a zöldítés ne csak hangzatos szlogen legyen” – írta közösségi oldalán Böröcz László országgyűlési képviselő.

Az országgyűlési választáson az V. kerületet is képviselni szándékozó kormánypárti politikus hozzátette: az V. kerület példaértékű buszmegálló zöldítési programját követve további zöld buszvárók kialakítása van szükség. A fejlesztések során minden esetben növelni szükséges a zöldterületek arányát és a hőszigethatás csökkentése érdekében alkalmazni szükséges olyan innovatív megoldásokat, mint például a zöldfal, a zöldtető vagy a párásítás.

– Legalább az olyan alacsony költségvetésű zöldintézkedésekben ne legyen visszalépés, mint a kandeláberekre virágkosarak telepítése, ne történjen meg újra, ahogy 2021-ben, hogy a FŐKERT nem helyez virágkosarakat a kandeláberekre a Váci utca északi szakaszán (Vörösmarty tértől Ferenciek teréig). Sőt fokozni kellene az ilyen alacsony költségvetésből megvalósítható, de a lakókörnyezet zöld minőségében jelentős színvonal-emelkedést hozó intézkedéseket, például a Kossuth Lajos utcában dézsás növények telepítésével – mutatott rá Böröcz László.

Szentgyörgyvölgyi Péter, V. kerület polgármestere az első zöld buszmegállóban. Fotó: Belváros-Lipótváros Önkormányzata

A Magyar Nemzet többször beszámolt a Belváros-Lipótváros Önkormányzatának mintaprojektjéről, a belvárosi buszvárók példa nélkül zöldítéséről. Mint ismert: 2020-ban a József nádor téren, 2021-ben az Erzsébet tér északi és déli oldalán, valamint a Nyugati téren átadott „városi oázisok” kialakítása után most újabb megállókat borítanak zöldbe. Soron következik a Hild téren, a Szervita téren, a Podmaniczky téren és a Jászai Mari téren készülő megállók „oázissá” változtatása, ezekkel a várakozóhelyekkel együtt immár összesen nyolc darab növényekkel beültetett és -futtatott megálló zöldell majd tavasszal a Belvárosban.

A zöld buszmegállók nemcsak újszerű, friss megjelenést és a várakozók számára jobb komfortérzetet nyújtanak, hanem hozzájárulnak a városi hőszigethatás csökkentéséhez, kedvezően befolyásolják a mikroklímát, javítják a levegőminőséget, szerepük van a por- és légnemű anyagok megkötésében.

A fővárosi önkormányzat megsarcolja a zöldítést

Miközben Belváros önkormányzata folyamatosan adja át az újabbnál újabb zöld buszmegállókat, a közösségi közlekedési eszközök megállóinak kialakításáért és üzemeltetéséért felelős főváros önkormányzata mind ez idáig egyetlen zöld várakozóhelyet sem valósított meg. Pedig a lakosság részéről egyértelmű erre az igény, a főváros közösségi költségvetési ötletpályázatán slágertémának mondhatók az ilyen jellegű kezdeményezések. Ennek ellenére a magát zöldnek valló budapesti városvezetés ahelyett, hogy támogatná a belvárosi önkormányzatnak a saját költségén elvégzett munkáját, inkább akadályozza, sőt bünteti azt.

Az V. kerületi önkormányzat lakossági igényre, teljes mértékben – mind a finanszírozás, mind a kivitelezés tekintetében – átvállalta a főváros önkormányzatának illetékességébe tartozó feladatot és fővárosi területen, a Nyugati téren, új zöld buszmegállót hozott létre. A főváros helyett elvégzett beruházásért cserébe azonban, hiába kérte Belváros önkormányzata a főváros vezetésétől a határozatlan időre szóló és díjmentes közterület-használati engedélyt, azt csak korlátozott időre és azt is csak közterület-használati díj ellenében adták ki. Még a közterület-használat jogellenességet is megállapították visszamenőlegesen (az építés időszakára), pénzbüntetés kiszabása mellett. Belváros önkormányzata tehát, mindezek után átvállalta a megálló kivitelezését, üzemeltetését és az ezzel járó összes költséget is a főváros önkormányzatától, cserébe büntetést és közterület-használati díj kivetését kapja a Karácsony Gergely vezette önkormányzattól.

Borítókép: Böröcz László országgyűlési képviselő (Fotó: Facebook)