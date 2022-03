A háború árnyékában emlékeztek a mikropártok

„Magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk!” – ezzel a felütéssel hirdette meg március 15-i nagygyűlését a Mi Hazánk Mozgalom. A néhány százalékos pártok közül nagygyűlést csak a Toroczkai László vezette szélsőjobboldali párt tartott több ezer fős hallgatóság előtt a Nemzeti Múzeumnál. A Múzeum utcai rendezvényen közreműködött Bátki Fazekas Zoltán operaénekes, valamint Szarvas Attila és Vári-Kovács Péter színművész is.

Dúró Dóra az ukrán–orosz konfliktusról úgy vélekedett: valójában az Egyesült Államok és Oroszország háborúja zajlik a szomszédunkban az új világrendről.

– Nekünk, magyaroknak a biztonságunk, az önrendelkezésünk, a békénk a legfontosabb ebben a háborúban. Nem fizethetjük meg annak a háborúnak az árát, amihez semmi közünk, és nem lehetnek a kárpátaljai magyarok a golyófogói egy olyan államhatalomnak, amely semmibe vette az ő alapvető jogaikat – hangsúlyozta a Mi Hazánk elnökhelyettese, jelezve: elítélik Ukrajna EU- és NATO-csatlakozását. A politikus beszédében szót ejtett a balliberális LMBTQ-propaganda terjesztéséről is, és határozottan kiállt a család fogalma mellett.

– Senkinek ne legyen kétsége, hogy ezeknek az a céljuk, hogy elvegyék a gyermekeink identitását. A gyermekeink ne tudják a választ arra a kérdésre, hogy kik ők” – jelentette ki Dúró, aki leszögezte: a család jelent valamit.

– A család azt jelenti, hogy a gyereknek van egy anyja, aki nő, és egy apja, aki férfi. Ha ez nem így lenne, az ő élete létre se tudott volna jönni. A család azt jelenti, hogy az anyja és az apja őt szereti és gondoskodik róla – fogalmazta meg a család fogalmát a párt alelnöke, aki azt is kiemelte: két férfi meg egy kutya, az nem család!

Dinoszaurusszal trollkodott a kutyapárt

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt a tőlük megszokott viccpártiság helyett a háborús menekülteknek nyújtott segítséget. A Nyugati pályaudvarnál felállított Help sátrukban zenés program keretében adományokat gyűjtöttek a rászorulóknak. Mint ismert: a kétfarkúak nem álltak be a baloldali összefogásba, saját jelölteket indítanak az országgyűlési választáson. Pártpolitikai gyűlés helyett adománypakolásra invitálták támogatóikat zenés-táncos programjuon. Mint írták: ez Petőfinek is tetszett volna.

A karitatív akció mellett azért a párt nem tagadta meg önmagát, ugyanis a közösségi oldalukra feltettek egy fotót, amelyen egy dinoszaurusz-jelmezbe bújt egyén várakozik a békemenet indulásának a helyszínén, rajta a párt logójának matricájával.

A Gattyán György nevével fémjelzett Megoldás Mozgalom és az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom (Iszomm) csendes koszorúzással emlékezett meg az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseire az ország több pontján. A Szanyi Tibor által alapított Iszomm csatlakozott a Munkáspárt hagyományos, Kispesten tartott központi megemlékezéséhez, ahol beszédet mondott Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke és Huszti Andrea, az Iszomm elnöke.

Borítókép: A Magyar Kétfarkú Kutya Párt menekültsátra (Fotó: MKKP)