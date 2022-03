Bordélyház működhetett a volt MSZP-s képviselő lakásában, vádat emeltek ellene

Prostitúciós tevékenység elősegítése és hamis tanúzásra való felhívás bűntette miatt emelt vádat az ügyészség az MSZP volt politikusa, K. Krisztián ellen – értesült a PestiSrácok.hu.

A Fővárosi Főügyészség hétfőn név nélkül adott ki egy közleményt, miszerint azzal vádolnak egy 44 éves férfit, hogy tudott arról, hogy az általa bérbe adott kőbányai lakásban három nő is prostitúciós tevékenységet folytat, majd a rendőri intézkedés után tanúkat próbált rávenni arra, hogy az érdekében valótlan vallomást tegyenek. Információink szerint a férfi nem más, mint az MSZP korábbi kőbányai politikusa, K. Krisztián.

A vádirat szerint a 44 éves férfi tulajdonát képezte egy X. kerületi társasházi lakás, amit 2017 májusában bérbe adott az ügy másik vádlottjának, egy 29 éves nőnek. K. pedig tudott arról, hogy a nő prostitúciós tevékenységből finanszírozza a megélhetését, és tudott arról is, hogy a bérbe adott lakásban is szexmunkát fog végezni.

„A 29 éves nő 2018. januártól különböző internetes oldalakon hirdette prostitúciós tevékenységét. Nem sokkal később két nő ismerőse részére is felajánlotta, hogy ők is az általa bérelt lakásban folytassanak prostitúciós tevékenységet, egyiküknek pedig segítséget is nyújtott a szexmunka elkezdéséhez, így az aktfotózás megszervezéséhez, az internetes oldalakon hirdetéshez, illetve a szexuális segédeszközök beszerzéséhez.”

A két nő a helyért cserébe anyagilag hozzájárult a lakás bérleti díjához, illetve rezsiköltségeihez, pár hónappal később pedig oda is költöztek. A 44 éves férfi – annak tudatában, hogy a másik két nő is prostitúciós tevékenységet folytat a lakásában – engedélyezte a beköltözésüket. A három nő ezután – 2018. májustól 2019. februárig – napi rendszerességgel fogadott vendégeket a lakásban, akik részére anyagi ellenszolgáltatás ellenében szexuális szolgáltatást nyújtottak

-áll az ügyészség közleményében, amiben azt is leírták, hogy

a rendőrök 2019. február 26-án állampolgári bejelentésre megjelentek a X. kerületi bérelt lakásban és felszámolták az ott végzett prostitúciós tevékenységet. A nyomozók a kutatás során nagy mennyiségű szexuális segédeszközt és több mint 2 millió forint – prostitúciós tevékenységből származó – készpénzt foglaltak le.