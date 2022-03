Csizmadia László a Békemenetről: A baloldal háborút indított Magyarország ellen

– A baloldal háborút indított Magyarország kormánya ellen, háborút indított a nemzetvédők és a kereszténység ellen is. Ezt sürgősen be kellene fejezni, és egy nemzeti minimumot kellene kiépíteni az együttműködés érdekében – nyilatkozta Csizmadia László az Origónak a Békemenet kapcsán. A Civil Összefogás Fórum (CÖF) elnöke hozzátette, azt szeretnék üzenni a magyar baloldalnak – már korábban is megtették ezt –, hogy fejezzék be a Magyarországot lejárató kampányukat.

A legfőbb üzenetük a számukra az, hogy egy országépítés, egy államépítés, egy nemzetépítés csakis háború nélkül tud eredményes lenni.

– Mi azt látjuk, hogy itt nemcsak az orosz–ukrán háborúról beszélünk, hanem arról van szó, hogy a baloldal háborút indított Magyarország Kormánya ellen, háborút indított a nemzetvédők és a kereszténység ellen is – jelentette ki. Csizmadia László szerint ezt sürgősen be kellene fejezni, és egy nemzeti minimumot ki kellene építeni az együttműködés érdekében. Kiemelte, hogy ezzel a baloldallal nem lehet együttműködni, mert kimutatta a foga fehérjét. A CÖF elnöke hozzátette, az idei Békemenet fő szlogene „No war, Békemenet!”, amelynek lényege, hogy a háborúra nemet mondunk, és mint minden háború esetén, most is mindent a békének kell felülírnia. Az elnök szerint fontos, hogy az 1848–49-es forradalom és szabadságharcra is emlékezünk, mert szabadságunkat és függetlenségünket is ünnepeljük március 15-én.

Ez azt is jelenti, hogy a Békemenetet megelőzően tisztelgünk a szabadságharcosaink előtt, és azt is ki szeretnénk fejezni, hogy nemcsak a béke megtartása, hanem kivívása is nagy erőket vesz igénybe

– mondta. Ezen a ponton Csizmadia László megjegyezte, az eddigi legnagyobb békemenetre számítanak március 15-én.

– Egyrészt azért, mert a háború ellen, a békéért kell kiállnunk, másrészt arról is szó van, hogy a budapestiek megunták már a Karácsony Gergely-féle városvezetést, amely becsapta őket a pártjaival együtt, és amelyek a saját ideológiájukat is feladják azért, hogy Gyurcsány Ferenc hátrahagyott morzsáit is fel tudják szedni az asztalról

– jelentette ki. Csizmadia Lászlóék optimisták, és hiszik, hogy küldetésüket méltó módon tudják majd kifejezni. Várják az eseményre csalódott budapestieket, és a vidékieket is, akiket annyiszor megsértett Márki-Zay Péter.

