Demeter Márta bűnös és 1,8 millió forint büntetést kell fizetnie

Bűnösnek mondta ki ma a hivatali visszaéléssel vádolt Demeter Mártát a Pesti Központi Kerületi Bíróság. Az LMP-ből a Jobbik felé orientálódó országgyűlési képviselőt 1,8 millió forint pénzbüntetésre ítélték. A tárgyaláson csak az ítélethirdetés volt nyilvános, az indoklás zárt ülésen hangzott el, mivel a bizonyítékok között számos államtitkot jelentő, 30 évre titkosított adat, információ is szerepelt.

Ismert, Demeter – mint a parlament honvédelmi és rendészeti bizottságának akkori alelnöke – 2018. szeptember 19-én a kecskeméti repülőbázison repülésinapló-adatokba tekintett be, a honvédelmi miniszter előzetes tudomásával. A vád szerint az országgyűlési képviselőként őt megillető, a kormány tagjaihoz intézhető kérdés jogával visszaélve, közérdekből nem nyilvános adatot tett közzé nagy nyilvánosság előtt úgy, hogy ráadásul meghamisította az adatokat valótlan állítással is. Demeter ugyanis a dokumentumokban azt látta, hogy egy békefenntartókat és családtagjaikat hazaszállító honvédségi repülőgépen egy Orbán vezetéknevű fiatal lány is utazott.

Fotó: Máthé Zoltán

A képviselő a miniszterelnök lányának hitte az illetőt, ám kiderült, hogy egy azonos vezetéknevű magyar tiszt családtagja utazott haza. A képviselő elvesztette országgyűlési bizottsági alelnöki posztját is, mivel az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) felülvizsgálati eljárásban hozott biztonsági szakvéleményére hivatkozva kizárták a honvédelmi és rendészeti bizottságból. Az indoklás szerint a törvény által védett, nem nyilvános adat védelmének megsértését előidéző magatartása miatt nem felel meg az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának tagjával szemben támasztott biztonsági követelményeknek. Demeter a bíróságon támadta meg ezt szakvéleményt, ám a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elutasította keresetét.

Az MSZP-től a Jobbikig

Demeter Márta fiatal kora ellenére eddig csak sodródott a nagypolitikában. 2007 decemberétől volt az MSZP tagja, 2010-től a párt zuglói szervezetének az elnökségi tagja volt, egészen a pártból való kilépéséig. 2010-ben és 2011-ben is indult az zuglói önkormányzati választásokon. 2012 márciusában az MSZP elnökségi tagjává választották. A 2014-es magyarországi országgyűlési választáson az MSZP–Együtt–DK–PM–MLP pártszövetség közös listáján a 23. helyet szerezte meg, és mandátumot szerzett az országgyűlésbe. 2017. januárjában kilépett az MSZP frakciójából és a pártból is. Azt állította, hogy a Szocialista Párt nem akarja leváltani az Orbán-kormányt, és csak a túlélésre játszanak. Több egykori párttársa is kérte Demetert, hogy mondjon le a mandátumáról a párt javára, de a honanya megtagadta ezt, és független képviselőként folytatta munkáját az országgyűlésben. 2017. szeptember 1-jén belépett a Lehet Más a Politika (LMP) parlamenti frakciójába, a pártnak 2018 júliusában lett a tagja. A 2018-as országgyűlési választáson az LMP képviselőjelöltjeként indult a Budapesti 9. sz. országgyűlési egyéni választókerületben, ám mandátumot csak listán szerzett. 2018. május 8-án az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának alelnökévé választották. A 2021-es magyarországi ellenzéki előválasztáson az LMP jelöltjeként, a Jobbik támogatásával indult Budapesti 6. sz. országgyűlési egyéni választókerületében. 2021 augusztusában bejelentette, hogy 2022-től, amennyiben ismét országgyűlési képviselővé választják, a Jobbik színeiben politizál tovább.

Borítókép: Demeter Márta a bíróságon (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)