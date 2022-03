Így tértek vissza a Gyurcsány-korszak emberei

Kökény Mihály, Medgyessy Péter kormányának volt egészségügyi minisztere az adatRADAR adatigényléseinkre kapott válaszai szerint Újbudán térhetett vissza a politikába az önkormányzati választások után, mint a DK-s László Imre egészségügyi tanácsnoka. 2020. április 1-jétől sorra kapta a megbízásokat, eddig közel hatmillió forint értékben.

Mint a portál felidézi, a már 2002-ben is veteránnak számító politikust a kormányváltás után előbb az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium politikai államtitkárává, majd 2003. szeptember 15-én a tárca vezetőjévé nevezték ki. Márki-Zay Péterhez és Gyurcsány Ferenchez hasonlóan ő is nagy híve az egészségügy privatizációjának. Egy 2005-ös interjúban például úgy fogalmazott, hogy a betegek jobb kiszolgálást kaphatnának egy „privatizált szakrendelőben, és a jobb szervezés miatt a várakozás is rövidülhet.”

De Kökény nem csak elméletben foglalkozott az egészségügy magánosításának kérdésével, a gyakorlatban is támogatta azt, holott az új rendszer egyáltalán nem vált be, mint azt a Hospinvest Zrt. körüli botrányok bizonyítják.

A társasággal egy sor baloldali önkormányzat kötött szerződést rendelők üzemeltetésére, de a kritikák szerint az ellátás színvonala a privatizáció után sem emelkedett. Sőt, a baloldalhoz kötődő társaság néhány év alatt milliárdos adósságot halmozott fel, és csődbe vitte a kezelésében álló kórházakat.

Érdemes továbbá felidézni, hogy a 2000-s években, amikor Kökény miniszter és a szocialisták egészségügyi szakpolitikusa volt, az ágazat racionalizálása címén 16 ezer aktív kórházi ágyat számoltak fel, valamint hatezer egészségügyi dolgozót rúgtak ki az állásából.

A momentumos Déri Tibor vezette Újpesten is akad egy nagy visszatérő: a Medgyessy-kormány igazságügyi minisztere, Bárándy Péter. A közérdekű adatigénylésünkre kapott válaszok szerint a Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda 2020. szeptember elsejétől 30 ezer forintos órabérért szerződött az önkormányzattal.

Bárándy egyébként politikai szerepvállalása előtt és után is ügyvédként dolgozott – hívja fel a figyelmet az adatRADAR. Többek között ő volt a hírhedt Postabank-vezér, Princz Gábor és a röszkei zavargásokat irányító Ahmed H. védője is. Újabban pedig a baloldali holdudvar azon táborát erősíti, melynek tagjai a jogállamiság alapelveit felrúgva, feles többséggel is félresöpörnék az alaptörvényt és a sarkalatos törvényeket.

Ez az elsőre jelentéktelennek tűnő összeg a gyakorlatban azt jelentette, hogy az ügyvédi iroda például 2020 szeptemberében 12 órai munkával nettó 360 ezer forintot keresett, novemberben négyórai munkával 120 ezer forintot, decemberben ötórányi munkával 150 ezer forintot és 2021 januárjában ismételten 120 ezer forintot kaptak egy négy óra alatt teljesíthető feladat ellátásáért.

Az adatRADAR utolsó példája az egykor SZDSZ-es Tordai Csaba, akivel sietve, már 2019 decemberében szerződést kötött a Fővárosi Önkormányzat, havi 750 ezer forintos megbízási díjjal, hogy jogi tanácsaival segítse Karácsony Gergely munkáját. A neve onnan lehet ismerős, hogy ő a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. igazgatóságának elnöke, s mint ilyen, sokat emlegették az úgynevezett Városháza-gate-tel összefüggésben.

Tordai a Gyurcsány-, Bajnai-kormányok idején államtitkár volt előbb az igazságügyi tárcánál, majd a Miniszterelnökségen – utóbbi már kifejezetten bizalmi pozíció. A kormányváltás után Bajnai Gordonnal közösen alapították meg a Haza és Haladás Közpolitikai Alapítványt, amely a következő választásra létrehozott Együtt – Korszakváltók Pártja hátországát biztosította.

Ami talán még említésre méltó, 2017-ig a Soros György Nyílt Társadalom Alapítványok hálózata által támogatott Átlátszó felügyelőbizottsági tagja volt.

Az utóbbi években sokat lehetett hallani, hogy egy belső erjedési folyamatnak és az új generáció, a Momentum színrelépésének köszönhetően a baloldal megtisztult – mint azonban az adatRADAR cikksorozatából kiderült, a tények nem ezt mutatják.

Korábban megírtuk, a háttérben egyre inkább aktivizálja magát Gyurcsány Ferenc hálózata, egykori emberei a visszatérésre készülődnek.

Borítókép: Tordai Csaba alkotmányjogász (b) és Bárándy Péter, az Együtt 2014 választói képviselői egy ellenzéki egyeztetésen a Pallas Páholyban 2013. február 20-án. MTI Fotó: Máthé Zoltán.