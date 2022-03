Ismét gyilkosság miatt körözött külföldit fogtak el a magyar–ukrán határon

Egy pillanatig nem lankadhat és nem is lankad a határrendészek figyelme az ukrán–magyar határon. Mint azt a police.hu honlapon közölték: a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei határátkelőhelyekre továbbra is folyamatosan érkeznek az Ukrajnában zajló háború elől menekülők. A rendőrök a gördülékeny és folyamatos beléptetés mellett kiemelt figyelmet fordítanak a Magyarország területére érkező személyek alapos ellenőrzésére.

Az öt közös határátkelőn naponta több ezer, háború elől menekülő érkezik Ukrajnából, ám bűncselekményekkel vádolt, nemzetközi körözésben szereplők is jönnek. Így történhetett meg, hogy négy nap alatt már a második olyan külföldit fogták el a magyar határrendészek, akit gyilkosság miatt kerestek.

A tiszabecsi közúti határátkelőhelyen jelentkezett belépésre egy 35 éves orosz állampolgárságú férfi éjszaka. A rendőrök az ellenőrzés alatt megállapították, hogy

a férfi ellen az orosz hátóság az Interpol rendszerben halált okozó testi sértés és emberölés bűncselekmények elkövetése miatt elfogatóparancsot adott ki.

A rendőrök a körözött férfit a Fehérgyarmati Rendőrkapitányságra előállították, és őrizetbe vették.

A gyilkosságért körözött orosz férfit (bilincsben) kihallgatták. (Forrás:police.hu)

Kérdés, hogy kiadjuk-e a háborút viselő Oroszországnak a körözött férfit, és ha igen, mikor. Feltételezhető, hogy nem kerül sor gyorsított eljárásra, amikor is napokon belül átadnák őt az orosz hatóságoknak. Ez egyébként jelenleg fizikailag sem megoldható. A hagyományos kiadatási eljárás hosszadalmas, hónapokat is igénybe vehet. Első lépésként az illetékes nyomozási bírónak el kell döntenie az Interpol-körözés adatai alapján, hogy indokolt-e az adott személy kiadatása, azaz megalapozottnak tűnik-e a körözésben szereplő indoklás, miszert a férfi valakit megölhetett, illetve agyonverhetett. Ha megalapozottnak tűnik a körözés, akkor kiadatási letartóztatásba helyezik a férfit, majd a magyar Igazságügyi Minisztériumon keresztül bekérik az orosz társszervektől a körözést okiratszerűen alátámasztó bizonyítékokat, és ezek alapján döntik el, kiadható-e a most elfogott férfi vagy sem.

Mint ahogy arról a Magyar Nemzet elsőként beszámolt, kedden Záhonyban egy Ukrajnába harcolni induló francia ex-tengerészgyalogost fogtak el a határrendészeink.

Azóta már döntés is született és április 4-ig kiadjuk hazájának a francia Loïk Le Priolt, aki a bizonyítékok szerint múlt héten szombaton Párizsban agyonlőtte a volt argentin rögbijátékost, Federico Martin Aramburut.

Borítókép: A 35 éves oroszt hazája halált okozó testi sértés és emberölés miatt körözte az Interpolon keresztül (Fotó: police.hu)