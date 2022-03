Már nyomtatják a szavazólapokat

Már nyomtatják az április 3-i országgyűlési választás és a vele egy napon rendezett népszavazás szavazólapjait a budapesti ANY Biztonsági Nyomdában, amelynek géptermeiben és csomagolócsarnokaiban szerdán sajtóbejáráson mutatták be, milyen szigorú biztonsági intézkedések mellett készülnek a választási dokumentumok, és miként csomagolják, „dobozolják” azokat szavazóköri bontásban.

Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke a bejárás előtt tartott sajtótájékoztatón azt mondta, az ANY Biztonsági Nyomdában nyomtatják a kétféle (a magyarországi és levélben szavazáshoz szükséges) országos pártlistás szavazólapot, a 106 egyéni választókerület és a 12 nemzetiség országos listás szavazólapját, valamint a népszavazás kétféle (magyarországi és levélben szavazáshoz szükséges) szavazólapját, vagyis összesen 122 félét.

Körülbelül 23 millió szavazólap készül a nyomdában.

Mint mondta, a nyomda készítette a választási értesítőket, majd a szavazólapok jóváhagyását követően kezdte meg a népszavazási, az országos pártlistás és a nemzetiségi listás szavazólapok nyomtatását. Miután az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok is jóváhagyták a szavazólapokat, kezdhette meg a nyomda az egyéni választókerületi szavazólapok gyártását.

Az NVI elnöke elmondta: a jóváhagyott szavazólapokon látszik, hogy kevesebb a jelölt, mint négy évvel ezelőtt, emiatt könnyebben áttekinthető, kisebb szavazólapok készülnek. Az országos pártlistán hat lista szerepel, ez némileg hosszabb, mint egy fektetett A4-es lap. A legtöbb jelölt a Békés megyei 1. számú egyéni választókerületben (Békéscsaba) lesz, itt 11 jelöltet vett nyilvántartásba a választási bizottság. A legkevesebb jelölt – négy-négy – a Bács-Kiskun megyei 5-ös (Kiskunhalas), a Győr-Moson-Sopron megyei 4-es (Sopron), a Hajdú-Bihar megyei 2-es (Debrecen), a Somogy megyei 2-es (Barcs) és 3-as (Marcali), valamint a Vas megyei 3-as (Körmend) választókerületben lesz.

A szavazólapokat többféle biztonsági jellel is ellátják, így például a címert és a Magyarország feliratot mutató vízjellel ellátott papírra nyomtatják, a jobb felső sarokban pedig a Szent Korona képét mutató perforációval látták el. A nyomda szabad szemmel nem látható biztonsági elemeket is elhelyezett a szavazólapokon. A népszavazás szavazólapja A4 méretű, és kék színű lesz a kerete – ismertette. A szavazatszámláló bizottságok kapnak 165 ezer golyóstollat is, a tagok csak a hivatalos íróeszközt használhatják; a fülkékben is elhelyeznek egyet-egyet a voksoláshoz, de a választók a sajátjukat is használhatják. Kiküldenek a szavazókörökbe 110 kilométer nemzeti színű szalagot is az urnák lezárásához, valamint 55 kilométer nemzeti színű zsinórt. Az első választók nemzeti színű kitűzőt kapnak ajándékba. Nagy Attila elmondta azt is, a parlamenti választás és népszavazás költsége 20,8 milliárd forint, és azzal, hogy közös eljárásban bonyolítják le, hétmilliárd forintot lehet spórolni. A nyomdai költség 2,1 milliárd forint.

Az április 3-i voksoláson több mint nyolcmillió választópolgár jogosult szavazni.

Az ANY Biztonsági Nyomda nyomtatja az egyéb választási kellékeket is, amelyekkel a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságok el tudják látni feladataikat, mint például a jegyzőkönyveket, borítékokat. Ezeket a szavazásig mindenhová kiszállítják.

Az NVI háttéranyaga szerint a 106 egyéni szavazólapot két méreten nyomtatják: 90 szavazólap A4 méretű lesz, 16 ennél nagyobb, 420 × 203 milliméter. A szavazólapok területe mintegy 1,65 millió négyzetméter, hosszában egymás után rakva ezek hossza 8000 kilométer. A szavazólapok súlya összesen mintegy 140 tonna. A nyomda készíti a szavazáshoz használt borítékokat is, mintegy 7,7 millió borítékot csomagolnak a szavazólapok mellé. A borítékok alapterülete összesen 523 négyzetkilométer, ami megközelíti Budapest alapterületét, ami körülbelül 525 négyzetkilométer.

1989 óta az ÁNY Biztonsági Nyomda, illetve jogelődje, az Állami Nyomda nyomtatja az összes országos választás szavazólapját. A fordulókat is figyelembe több mint harminc választáshoz készített már nyomdai anyagokat.

Borítókép: Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke mutatja az április 3-i országgyűlési választás és a vele egy napon rendezett népszavazás szavazólapjait a budapesti ANY Biztonsági Nyomdában 2022. március 9-én (Fotó: MTI/Illyés Tibor)