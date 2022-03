Medián-kutatás: Márki-Zay megnyilvánulása és a háború kitörése is gyengítette a baloldalt

– Nem hozott áttörést az ellenzéknek a kampány felpörgése, sőt mintha az első háborús hírek is inkább a kormánypártot erősítették volna: február végén szilárdan őrizte vezető helyét a Fidesz–KDNP – fogalmazott Hann Endre, a Medián közvélemény-kutató cég vezetője a HVG online felületén. A cikkben a baloldalra sorolt kutatócég legújabb méréseit is publikálják, melyek

azt mutatják, hogy 49:43 arányban vezetnek a kormánypártok a baloldali szivárványkoalíció előtt.

A Medián 2022. március 2-án publikált számai. Forrás: Deák Dániel/Facebook

Érdekesség, hogy a Medián mérésében ezúttal a Mi Hazánk Mozgalom (4%) közelebb áll a parlamentbe jutáshoz, mint a Kétfarkú Kutya Párt (3%), emlékezetes Hann Endréék beszéltek először arról, hogy a viccpárt akár be is juthat a következő Országgyűlésbe.

A most nyilvánosságra kerülő Medián számainál is jóval nagyobb Fidesz-előnyt mutatnak a baloldal belső mérései

– írta közösségi oldalán saját információira hivatkozva Deák Dániel. A politológus felhívta a figyelmet arra, hogy

már napok óta hallani, hogy a baloldal belső felmérései ennél jóval nagyobb, 10 százalék feletti Fidesz előnyt mutatnak,

a Medián pedig szerinte direkt nem publikálta Márki-Zay személyes megítélésére vonatkozó adatokat, hiszen azok azt mutatják:

nagyon magas a baloldali miniszterelnök-jelölt elutasítottsága, és magával húzza a mélybe az egész baloldalt.

– Gyurcsány Ferenc is kétségbeesett, a múlt héten háromnegyed év után már kénytelen volt személyesen bemenni az ATV-be, nem bízta tovább a kommunikációt a zagyvaságokat beszélő kirakatemberére, Márki-Zay Péterre – emlékeztetett Deák Dániel.

A politológus megjegyezte, Márki-Zay a háborús konfliktus során is folytatta a kommunikációs ámokfutását, továbbra is zagyvaságokat beszél, erőszakos és kapkod. – Ennek hatása a Medián legfrissebb kutatásában is látható, ami szerint

a háborús konfliktus a kormányt erősíti, amely higgadtan és megfontoltan képviseli a nemzeti érdeket ebben a helyzetben is

– fűzte hozzá.

