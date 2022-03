Még a járványügyi szabályok megszüntetésében sem egységes a baloldal

Még a járványügyi szabályok kivezetése kapcsán sem tud egységes lenni a baloldal hatpárti összefogása, az Egységben Magyarországért.

Mint lapunk is megírta, a tegnapi Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy hétfőtől megszűnik a kötelező maszkviselés.

A döntésre reagálva a szivárványkoalíció pártjai kiadtak egy közleményt, amiben azt hangoztatták, hogy szerintük a döntés a baloldal sikere és úgy fogalmaztak, hogy „Orbánék ismét meghátrálni kényszerültek!”

Mindezek ellenére tegnap Márki-Zay egészségügyi szakértője úgy fogalmazott, hogy szerinte nem bölcs dolog a maszkviselés eltörlése. Komáromi Zoltán, a Demokratikus Koalíció politikusa úgy véli, hogy „nem szakmai, hanem politikai” döntések születnek.

A Gyurcsány-párti Komáromi – aki egyébként az Egységben Magyarországért listájának biztos bejutó helyen szereplő politikusa – a Klubrádiónak azt mondta, nem támogatja a kormány jövő héttől érvényes intézkedéseit. Mindezt annak ellenére mondta Komáromi, hogy a baloldal már múlt héten követelte a járványügyi korlátozások bizonyos részeinek eltörlését.

A baloldali pártok tegnapi közleménye arra is kitért, hogy szerintük a kormány a kötelező oltást is bevezetné. Ugyanakkor Gulyás Gergely a Kormányinfón bejelentette, hogy a maszkviselési kötelezettség mellett kivezetik azt a szabályt is, ami lehetővé teszi, hogy a munkáltató előírja a kötelező oltást, ezalól csak az egészségügyi és szociális terület a kivétel.

Borítókép: Komáromi Zoltán (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)