Pár éve még a Krím elcsatolását ünnepelte a Jobbik

Miközben a baloldali koalíció – a DK-tól a Jobbikig – teljes egységet mutat az ukrán–orosz háború kapcsán, közösen tüntetnek az orosz nagykövetség előtt, miközben Vadai Ágnes (DK) és Lukács László György (Jobbik) egy színpadon állva ítéli el az orosz agressziót, a baloldal elfelejti, hogy pár éve a Jobbik még az ukrán konzulátus előtt demonstrált, együttérzéséről és támogatásáról biztosítva az Ukrajna egy részét megszálló Oroszországot. Mindez 2014-ben történt, a krími népszavazáskor, amikor a Jobbik egyértelművé tette: a népek önrendelkezésének diadalaként értékeli a referendumot. Az egykori nemzeti párt szerint a szavazás legitim és eredményes volt.

Gyöngyösi Márton, a párt jelenlegi EP képviselője akkor azt mondta: – Oroszország reményt és erőt adott minden kisebbségnek a jogaiért vívott küzdelemben, a referendum pedig rámutatott az Egyesült Államok és az Európai Unió kétszínűségére, mert a népek önrendelkezését, az emberi és kisebbségi jogokat csak akkor támogatják, ha geopolitikai érdekeik úgy kívánják.

Gyöngyösi azt is hangsúlyozta akkor, az Oroszország elleni provokáció nem magyar és európai érdek. – Nyilvánvaló, hogy Oroszország nem érdekelt a Nyugattal való viszonyának romlásában. Nem szolgálja a feszültség az európai országok valós érdekeit sem, hiszen az Oroszország ellen bevezetett szankciók és az orosz válaszlépések komoly gazdasági károkat okoznak minden európai országnak, köztük hazánknak is – mondta Gyöngyösi Márton, aki szerint a magyar külügy szégyene, hogy az EU és az Egyesült Államok véleményét hangoztatja a sajátja helyett. – Az, hogy az Amerikai Egyesült Államokkal való partnerségi viszonyt fontosnak tartja ma Magyarország és ugyanakkor az ukrajnai békét is, ez meglátásom szerint két teljesen összeegyeztethetetlen célkitűzés.

Ugyanis teljesen világos, hogy az, ami jelenleg Ukrajnában zajlik, az amerikai geostratégiai céloknak megfelelően alakul, ezt a konfliktust az Amerikai Egyesült Államok és a Nyugat provokálta ki kerek fél évvel ezelőtt – fogalmazott 2015-ben a Jobbik politikusa.

A párt külügyi szakpolitikusát egyébként ki is tiltották Ukrajnából, miután az Országgyűlés külügyi bizottságának jobbikos alelnökeként részt vett a Donyeckben és Luhanszkban megtartott választáson, amit akkor Washington, Brüsszel és Berlin is alkotmányellenesnek tartott. Gyöngyösiék Moszkvából utaztak a térségbe, megkerülve az ukrán határellenőrzést. Az Index 2014 márciusában azt írta: a választáson megfigyelőként részt vett Gyöngyösi Márton és Szaniszló Adrienn jobbikos politikus, akik emiatt persona non grata, azaz nem kívánatos személyek lett Ukrajnában, tehát kitiltották őket az országból, ahová nem utazhatnak be.

A baloldalon politizáló Jobbik EP-képviselőjét nem érdekli a múlt, pár napja ugyanis már azt írta a közösségi oldalán, a Jobbik kiáll Ukrajna mellett, kiáll Európa mellett, továbbá mindennemű szankciók bevezetését követeli Oroszországgal szemben.

Gyöngyösi mellett Vona Gábor korábbi Jobbik-elnök is igen határozottan szólalt fel annak idején Oroszország mellett. 2014 májusában úgy nyilatkozott, a Jobbik kiáll a donyecki és luhanszki népszavazás tiszteletben tartása mellett. Emellett felszólította az USA-t és az Európai Uniót, hogy fejezzék be Oroszország démonizálását, illetve az általuk oly sokszor használt demokrácia, emberi jogok és önrendelkezés szavakat töltsék meg végre tartalommal a népszavazás eredményének realizálásában.

Borítókép: Gyöngyösi Mártont Kijev nem kívánatos személynek nyilvánította (Fotó: Mirkó István)