Perbeszédekkel zárul a VV Fanni-gyilkosság pere

A bizonyítási eljárás befejezését követően e héten elhangzanak a perbeszédek a Fővárosi Törvényszéken zajló, VV Fanni meggyilkolása miatt indult büntetőperben.

Kedden az ügyész mondja el perbeszédét, és a tárgyalás menetét figyelemmel kísérve kijelenthető: nem változtat a vádon és továbbra is életfogytiglani fegyház kiszabását indítványozza a valóságshow-szereplő meggyilkolása miatt B. Lászlóra nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntette miatt.

A vádat képviselő ügyész a per előkészítő ülésén a vádlott teljes körű beismerése és tárgyalásról való lemondása esetén szintén életfogytiglani fegyház kiszabását kérte azzal, hogy a vádlott legkorábban harminc év letöltése után szabadulhasson feltételesen. A keddi perbeszédből kiderül, a vádhatóság fenntartja-e ezt, vagy hosszabb idő letöltését indítványozza az életfogytiglani ítéletből.

Csütörtökön a védelem mondhatja el a perbeszédét, majd B. László szólhat az utolsó szó jogán.

A vádirat szerint B. Lászlónak a vádbeli időszakban nem volt állandó munkahelye és rendszeres jövedelme, viszont költekező életmódot folytatott, amit csak úgy volt képes fenntartani, hogy rendszeresen kölcsönkért, így jelentős tartozásokat halmozott fel. A vádlott egy ismerősén keresztül tudomást szerzett a prostituáltként dolgozó sértett jó anyagi helyzetéről, jelentős bevételeiről, illetve a lakásán felhalmozott nagyobb mennyiségű készpénzről. A vádlott ennek hatására elhatározta, hogy a sértettől megkísérel pénzt szerezni, azonban a sértett elzárkózott a személyes találkozótól. Mivel a vádlottnak továbbra is sürgősen pénzre volt szüksége, ezért úgy döntött, hogy akár erőszakos úton is megszerzi.

2017. november 20-án este – miután a sértett a lakásába beengedte – a vádlott az ott lévő értékek megszerzése érdekében ismeretlen módon – akár a sértett halálát is okozva – bántalmazta a nőt.

A fellelt értékeket és a magatehetetlen sértettet gépkocsijával elszállította a helyszínről. A vád szerint a bántalmazás következtében elhunyt sértett holttestét a vádlott összekötözte és egy nehezéket erősített rá, majd a Dunába dobta.

B. László végig tagadta, hogy megölte Novozánszki Fannit, akit VV Fanniként ismert meg a közvélemény. A lány prostituáltként dolgozott, B. László is így ismerte meg. A lány holtteste eltűnése óta sem került elő, B. László pedig a bizonyítási eljárás során csak annyit ismert be, amire megdönthetetlen bizonyítéka volt a vádhatóságnak. Az egyértelmű, hogy az aléltnak tűnő lányt az eltűnése napján a vádlott cipelte le a mélygarázsban parkoló autójához, erről ugyanis az ipari kamera felvételt is készített, ez azonban még nem bizonyítja a gyilkosságot.

Brodmann Péter, B. László első ügyvédje, egyben nagybátyja azt mondta erről korábban:

legfeljebb öt év szabadságvesztésre számítanak személyi szabadság megsértése miatt. Az alélt lány elcipelése a helyszínről szerinte személyi szabadság megsértése lehet csak a BTK szerint.

Az autó csomagtartójában és egy kötélen azonban megtalálták VV Fanni vérének nyomait is a helyszínelők. B. László viszont azt állítja: a rosszul lett lányt elszállította „problémamegoldókhoz”. Erről a talányos társaságról azonban nem nyilatkozik. A bizonyítási eljárás során azt állította: a „problémamegoldókat” VV Fanni barátnője vetette fel megoldásként, ám a lány tagadta ezt a tárgyaláson. Ugyancsak a vádat erősíti az FBI nyomozásának az eredménye. Az amerikai különleges ügynökök állapították meg, hogy a vádlott pontosan hol dobhatta a Dunába a holttestet. Arról nem is beszélve, hogy B. László a nő eltűnése után két nappal arra keresett rá a telefonján, hogy melyik országokból nincs kiadatás Magyarországra. Közép-Amerika keleti partján, a Karib-tengernél lévő kis ország, Belize fővárosában keresett szabad szobákat 2017. november 30. és december 30. közötti foglalásra egy fő részére.