Több mint hárommilliárd forintból újul meg a XVI. kerületi szakrendelő

A kormány 2017-ig ötszázmilliárd forintot fordított a vidéki egészségügyi fejlesztésekre, az Egészséges Budapest programban pedig hétszázmilliárd forint jut Budapest és Pest megye ellátórendszerére – emelte ki Kásler Miklós. Hozzátette: az összegből négy centrumkórház, országos intézetek, a társkórházak és 32 szakrendelő fejlesztését finanszírozták, utóbbira 54 milliárd forintot költöttek. Tizenkét járóbetegegység-fejlesztés be is fejeződött, köztük a XVI. kerületi Jókai Mór utcai szakrendelő megújítása. A miniszter elmondta, hogy a felújított intézmény – amelyhez négy gondozó is tartozik – összesen 5770 négyzetméteren, XXI. századi körülmények között fogadja a pácienseket.



Szatmáry Kristóf, a XVI. kerület országgyűlési képviselője Schopenhauert idézte, aki szerint: „Az egészség nem minden, de egészség nélkül semmi sincsen.” Hangsúlyozta, hogy a felgyorsult világban az egészségben eltöltött évek megőrzése a legfontosabb, ezt pedig a kormány az elmúlt tizenkét évben a mozgás ösztönzése mellett az egészségügyi ellátórendszer színvonalának emelésével segítette. Elmondta, hogy ezzel a beruházással az itt élő 73 ezer ember kaphat a kor színvonalának megfelelő ellátást. Hangsúlyozta, hogy a három évig tartó munkálatok során nemcsak megújult az épület, de új ellátásokat is nyújtanak, és az itt dolgozóknak is olyan környezetet teremtettek, amely valamelyest méltó elismerést biztosít a munkájuknak.

Nagyon öröm a kertvárosiak életében, hogy megújult a járóbeteg-szakrendelő – jelentette ki Kovács Péter polgármester. Elmondta, hogy a szakrendelő alacsonyabb épületére ráépítettek két szintet, és a régi magas épületet is teljesen fel tudták újítani a kormányzat által indított Egészséges Budapest programnak köszönhetően. Felhívta a figyelmet, azt várja Kiss Marianna igazgatótól, hogy ha kibővített szakmai stáb és modern telefonközpont áll rendelkezésre, akkor ezentúl senkinek ne kelljen várni húsz munkanapnál tovább a szakrendelésekre. A laborvizsgálatoknál természetesen ez több lehet, mivel azokat külsős cég végzi – tette hozzá.

Kiss Marianna igazgató arról beszélt, hogy az 1600 négyzetméterrel bővült szakrendelő mintegy 2,4 millió forint állami és 643 millió forint önkormányzati forrásból újult meg, illetve 235 millió forintot költöttek orvostechnológiai fejlesztésre. Elmondta, hogy az intézményben a legtöbb, járóbetegként igénybe vehető prevenciós, gyógyítási vagy rehabilitációs ellátási forma igénybe vehető. A földszinten kapott helyet a 24 órás orvosi ügyelet. Az első emeleten alakították ki a radiológiát, ahol új szolgáltatásként mammográfiai vizsgálatokat is végeznek a jövőben. A második emeleten található az ortopédia, a reumatológia, a fizikoterápia és a sebészet, amelynek műtőjében kisebb műtétek elvégzésére van lehetőség. Kiemelte, hogy az egynapos sebészeten eddig döntően csak szemészeti beavatkozásokat tudtak végrehajtani, de a kapacitás bővítésnek köszönhetően ezentúl már kisebb ortopédiai műtéteket is végezhetnek. A műtőben hat ágy található, és az emeleten egy központi sterilizálót is kialakítottak. Mindezek mellett bővítették a diabetológiai, endokrinológiai, kardiológiai, urológiai és gasztroenterológiai ellátásokat. Automata lifteket építettek a régiek helyére, napelemek kerültek a tetőre, korszerűsítették a hőszigetelést, a hűtő-fűtő berendezéseket, és új bútorokat is beszereztek – tette hozzá.

