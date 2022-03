Továbbra is bizonytalan a Római-part helyzete

Bús Balázs, a III. kerület korábbi polgármestere a Magyar Nemzet megkeresésére a római-parti gátépítéssel kapcsolatban arra emlékeztetett, hogy 2018-ban a korábbi városvezetés változtatási tilalmat rendelt el a területre. Elindult a szabályozási terv készítése is. Úgy tudni, e területek rendezésére a főváros készíti a Dunaparti építési szabályzatot (rövidítve: DÉSZ). A hullámtéri (kerítésvonal mögötti) telkekkel kapcsolatos szabályozás azonban a III. kerület hatásköre, amiről a kerületi építési szabályzat Duna-partot érintő része (DKÉSZ) rendelkezik. Kiss László, a kerület jelenlegi DK-s polgármestere azonban tavaly leállíttatta ezt a folyamatot, majd az egész szabályozás felügyeletét átadta a fővárosi önkormányzatnak. Bús Balázs szerint a kérdés az, hogy miért nem vállalta a DK-s polgármester a felelősséget. A volt kerületi polgármester kiemelte azt is, hogy a római-parti gát kérdésében szőnyeg alá söprik a problémát. Szerinte ugyanis Karácsony Gergely főpolgármester tudja, hogy nagy kockázatot vállal, ezért nem is foglalkozik az üggyel. Bús Balázs úgy látja: nem az az elsődleges kérdés, hogy például a gát hol húzódik, hanem hogy milyen szabályozást fogadnak el (többek között engedik-e lakópark kiépítését vagy sem). A volt polgármester hangsúlyozta, hogy tavaly a kerület lemondott a szabályozás befolyásolásáról.

Kiemelte, hogy többek között felgyorsították az ingatlanértékesítéseket is. Példaként megemlítette az ikonikus, római-parti Bivalyos vendéglő eladását, valamint a Nánási út és a Királyok útja sarkán lévő zöldterületet, amelynek eladását civil összefogással tudták csak megakadályozni. Bús Balázs emlékeztetett, új projektek sem születtek két év alatt, csak olyan beruházásokat láthatunk, mint a Táncsics-park, amelyet múlt héten átadtak, de erre 2014-ben még a fideszes vezetés szerzett forrást. A volt polgármester úgy látja, hogy hasonló módszer jelenik meg a Római-parton, mint amilyet Niedermüller Péter, a VII. kerület DK-s vezetője alkalmaz, aki háborút indított az erzsébetvárosi kocsmák ellen. A Római-part ugyanis az utóbbi időkben gondozatlan és elhanyagolt. Bár a kerületi baloldal előszeretettel támadta a római-parti lakóparkokat az előző kampányok során, most azt láthatjuk, hogy ezekben az üdülőknek álcázott luxusingatlanokban a kerületi szocialista elit, például Czeglédy Gergő alpolgármester vásárol lakást.

Parlamenti képviselőként többek között a HÉV akadálymentesítését folytatná, emellett a budai fonódó villamoshálózat meghosszabbítását is tervbe venné a Bécsi úttól egészen az esztergomi vasútvonalig. Szerinte a kerületnek szüksége lenne több P+R parkolóra, Békásmegyeren és a Bécsi út végénél is. Szerinte ezzel tudnák tehermentesíteni Óbudát. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy két éve a kerületi baloldal leállította a panelrehabilitációt, amelyet szerinte szintén folytatni kellene. A közelgő választásokkal kapcsolatban korábban eldőlt, hogy az előválasztáson egyedül induló Szabó Tímea, a Párbeszéd politikusa lesz a baloldal közös jelöltje a III. kerületben. Bár ahogy az Anonymous egyik hangfelvételéből is kiderült, Szabó Tímea Óbudán született és járt iskolába, sajtóhírek szerint jelenleg a XIII. kerületben lakik, és olyan hálózatokkal hozzák kapcsolatba, amelyek nem kifejezetten Óbuda-Békásmegyer problémái iránt érdeklődnek.