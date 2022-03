Tüntetni akarnak Márki-Zay ellen a hódmezővásárhelyi romák

A Hódmezővásárhelyi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselője, a jogász végzettségű Rafael Balázs Leándrosz felszólította a hatpárti összefogás miniszterelnök-jelöltjét, Márki-Zay Pétert, hogy léptesse vissza az ellenzéki lista 9. helyén szereplő Z. Kárpát Dánielt, akiről nemrégiben napvilágra került egy olyan videofelvétel, amelyben náci karlendítéssel köszönt – írja a Délmagyar.

Felháborodott cigány származású emberek, nem csak vásárhelyiek, kerestek meg a napokban Z. Kárpát Dániel náci karlendítése miatt. A jobbikos országgyűlési képviselő, aki a hatpárti ellenzéki lista 9. helyén szerepel, egy videón náci karlendítéssel köszönt, utána pedig ezen még jót is nevetett

– mondta el a portálnak Rafael Balázs Leándrosz.

Z. Kárpátnak nincs helye az Országgyűlésben

Z. Kárpát Dániel egy olyan emberhez köthető szimbólumot használt, akinek a lelkén több százezer cigány és több millió zsidó ember halála szárad. Ilyen politikusnak véleményem szerint nincs helye az Országgyűlésben. Vásárhely polgármestere, a hatpárti összefogás miniszterelnök-jelöltje a fórumain, videóin gyakran beszél a roma integrációról. Kérdezem én, ilyen emberek akarják a romákat integrálni, akik nem lépnek fel határozottan egy ilyen náci szimbólum használata ellen? – kérdezte a roma képviselő, aki hangsúlyozta,

eddig sem hitt a Jobbik a Jakab Péter által hangoztatott irányváltásban.

A cigány nemzetiségi képviselő azt is mondta a Délmagyarnak, hogy a Z. Kárpát Dániel-féle karlendítés nyilvánosságra kerülte után már jobban értik a romák, hogy mire is gondolhatott Márki-Zay Péter akkor, amikor azt mondta, hogy a fasisztákat és a kommunistákat is képviseli az összefogásuk.

Tüntetéssorozatot indítanak a romák

A hazai cigányság nevében felszólítom Márki-Zay Pétert, hogy intézkedjen annak érdekében, hogy Z. Kárpát Dániel visszalépjen a listájukról. Amennyiben ez nem történik meg, úgy kénytelenek vagyunk azt gondolni, hogy egyetértenek ezzel a mélységesen gyalázatos cselekedettel. Akkor a hazai cigányságnak nem marad más választása, mint hogy tüntessünk Z. Kárpát Dániel és a vele egyetértők ellen. Tüntetéssorozatot indítunk, amelynek március 27-én Hódmezővásárhely lesz az első állomása

– vetítette előre a roma képviselő, aki csütörtökön adja át a városházán a levelét Márki-Zay Péternek.

Az eredeti cikk ide kattintva érhető el.

Borítókép: Márki-Zay Péter Varga Ferenc országgyűlési képviselő-jelölttel az apátfalvi fórumon (Fotó: Youtube)