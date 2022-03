Vidnyánszky Attila: Mióta az Orbán-kormány vezeti az országot, jobb magyarnak lenni

„Odafigyeltem arra is, hogy az ellenzék mit kínálna a kultúra területén, mi lenne az az új, amit kapna a kultúra. A fővárosban, ahol liberális vezetés van, semmi terv nincs. Csak az működik, amit mi indítottunk el. Konkrétumokból egyetlenegy létezik csupán, az is rám vonatkozik, hogy földönfutóvá tesznek. Ez az egyetlen határozott programtervük” – mondta Vidnyánszky Attila. Arról is beszélt, hogy most a háború felülír mindent, és a kormány jól cselekedett, mindent megtesz azért, hogy kimaradjon Magyarország a háborúból – írja az Origó.

Rettenettel gondolok arra, hogy mi volna, ha egyszerre hatan-heten állnának a kormánykerék mellett, és ők próbálnák jobbra-balra rángatva a hajónkat irányítani

– mondta.