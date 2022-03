Závecz: A vidéki szavazók Karácsonyt és Fekete-Győrt is jobban kedvelik Márki-Zay Péternél

Az ellenzéki pártszövetségnél az eddigi közvélemény-kutatások alapján azzal számolnak, hogy Budapesten sokkal több szavazatot kaphatnak, mint a Fidesz. Ezek után meglepő képet mutat a Závecz mostani felmérése.

Márki-Zay Péter a fővárosban sem előzi meg Orbán Viktort, a többi városban pedig fej fej mellett áll a népszerűségük.

Figyelemre méltó még az is, hogy az ellenzék többi vezető politikusa sem végzett túl jól Budapesten, a főpolgármester és Dobrev Klára sem kapott jobb értékelést, mint a miniszterelnök.

A falvakban és a pártnélküliek között sem áll jól Márki-Zay

Az már kevésbé számít váratlan fejleménynek, hogy a falvakban jóval nagyobb Orbán Viktor népszerűsége, mint Márki-Zayé: a Fidesz elnökét 52 pontra, míg kihívóját 21 pontra értékelték a választók.

Érdekes módon azonban Márki-Zay a falvakban sem előzi meg az ellenzéki szövetség többi vezető politikusát,

mint ahogy a fideszes szavazók és a pártnélküliek körében is kisebb az ellenzéki miniszterelnök-jelölt népszerűsége.

Utóbbi azért érdekes, mert Márki-Zay Péter az elmúlt hónapokban többször is arról beszélt, hogy egyedül neki van esélye legyőzni Orbán Viktort április 3-án, mivel az ellenzéki oldalon ő tudja megszólítani a jobboldaliakat, a pártnélkülieket és a vidékieket is.

„A legkisebb elutasítottságom nekem van a felmérések szerint, de nem kérdéses, hogy még a pártok is ódzkodnának egy pártfüggetlen civiltől, akivel egyébként a legnagyobb esély lenne. Én azért vagyok ebben a versenyben, mert meggyőződésem és Hódmezővásárhelyen tapasztalatom is, hogy pártfüggetlen civilként én tudom a legtöbb bizonytalant, vidékit, sőt, kiábrándult fideszest, jobboldalit is megszólítani, akiken majd múlik a 2022. áprilisi választás” – mondta szeptemberben, két nappal az előválasztás első fordulója előtt az InfoRádiónak.

Ehhez képest a Závecz felmérése egészen más képet mutat. A Fidesz szavazói mások mellett az LMP-s Ungár Pétert, a momentumos Fekete-Győr Andrást és Donáth Annát, illetve a jobbikos Jakab Pétert, valamint a DK-s Dobrev Klárát is jobban kedvelik, mint Márki-Zay Pétert.

A párt nélküliek között pedig Jakab Péter, Fekete-Győr András, Donáth Anna, Dobrev Klára és Karácsony Gergely mögött áll az ellenzéki miniszterelnök-jelölt. A Jobbik elnöke még Orbán Viktornál is népszerűbb ebben a körben, de az MKKP-s Kovács Gergely is jó értékelést kapott a párt nélküliektől.

Ami talán a legfájóbb lehet neki, hogy a községekben is ő a legkevésbé támogatott szereplő (21) a fentebb felsorolt politikusokhoz között. Ellenzéki oldalon a Jobbik elnöke (31) a legnépszerűbb a falvakban, de ennél meglepőbb adat, hogy Karácsonyt (24) és Fekete-Győrt (25) sem tudta megelőzni Márki-Zay (21). A felmérésben egyedül Gyurcsány Ferenc (20) végzett a miniszterelnök-jelölt mögött.

Závecz Tibor a Telexnek arról beszélt, a felmérés eredményei is megmutatják, hogy Márki-Zay Orbán ellenfele, ő kapja a legtöbb támadást a kormányzati médiában, és más a politikai szerepe, mint a többi ellenzéki szereplőnek. Az ellenzéki táborban magas a miniszterelnök-jelölt népszerűsége, a Fidesz és a pártnélküliek körében azonban nem áll jól. Mivel két hasonló támogatottságú politikai tömb küzd meg egymással április 3-án, az utóbbi adat a Fidesznek lehet kedvező. Orbán Viktor népszerűségben 9 ponttal jár a hódmezővásárhelyi polgármester előtt a pártnélküliek között.

Az ellenzéki szavazók jobban kedvelik Novák Katalint, mint Orbánt

Orbán mellett Novák Katalin, Varga Judit és Szijjártó Péter népszerűségét is megmérték. Az talán senkit nem lep meg, hogy kormány vezető politikusai közül a miniszterelnököt kedvelik a leginkább, utána a külügyminiszter jön, majd Novák és Varga következik a sorban.

Míg a Fidesz híveinél elsöprő Orbán támogatottsága, az ellenzéki listára szavazók és a párt nélküliek között Novák Katalin népszerűbb a miniszterelnöknél.

Ez jó hír lehet Nováknak, akit csütörtökön köztársasági elnöknek választ az Országgyűlés, és utána az alaptörvény szerint a nemzet egységét kell szimbolizálnia.

