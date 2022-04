A szavazás tétje, hogy a kommunisták ne jöhessenek vissza

– A jelenlegi kampányban az elmúlt 12 év kormányzati teljesítménye a legmeghatározóbb, enélkül lehetetlen lenne bármilyen krízishelyzetben stabil testtartást felvennie a jobboldalnak – mondta az Origónak adott interjúban Szánthó Miklós. Az Alapjogokért Központ igazgatója beszélt a döntéshozatal stratégiai autonómiájáról, a baloldali háborús hangokról és arról, miért szavazhatnak akár baloldali választók is a kormányra április 3-án.

Szánthó Miklós úgy látja, a 2010 óta eltelt évek bebizonyították, hogy itt egy „válságálló” kabinetről beszélünk, legyen szó akár megörökölt gazdasági krízisről, árvízről, vörösiszap-katasztrófáról, energiaár-válságról, migránsok beözönléséről, járványveszélyről vagy éppen most a szomszédunkban dúló háborúról. Mint fogalmazott, a kormánynak a mögöttünk hagyott 12 évben volt egy, mindent felülíró motivációja: a döntéshozatal stratégiai autonómiájának visszaszerzése. Az, hogy mi magunk hozhassuk meg a minket érintő döntéseket, hogy mindig, minden helyzetben az legyen az első kérdés: „mi a magyarok érdeke?”, majd ebből legyen levezetve az összes válasz. – Az eddig körömszakadtáig pacifista baloldal akar magyar katonákat és fegyvereket Ukrajnába küldeni, és a kormány áll a béke pártján. Azért, mert az utóbbi a magyar érdek – hangsúlyozta az Alapjogokért Központ igazgatója.

A vasárnapi választás kapcsán Szánthó Miklós úgy fogalmazott, most mindenkinek, akinek fontos Magyarország, illetve a gyermekeink békéje és biztonsága, el kell mennie szavazni, hogy a kommunisták ne jöhessenek vissza, hogy ne ismétlődhessen meg újra 2002. – Az tény, hogy a jelenlegi háborús fenyegetés miatt még soha akkora tere nem volt annak, hogy baloldali szavazók is úgy véljék, az ország biztonságának a garanciája a jelenlegi kormányzat –vélekedett. A gyermekvédelmi népszavazásról azt mondta, gyermekeink védelme lehet az egyik legfőbb egyetértési pont. – A genderőrület már tönkretette a Nyugatot, a nemi eltévelyedések szélesedő tárháza ott már kötelező regula a kiskorúak számára is. De ha a gyerekeinkről van szó, nincs helye vitáknak, döntésre van szükség. És ez a döntés lehet a népszavazás. A döntés pedig úgy szól, hogy négyszer nem a genderőrületre – emelte ki Szánthó Miklós.

A teljes interjú itt olvasható.

Borítókép Szánthó Miklós (Fotó: MTI/ Szigetváry Zsolt)