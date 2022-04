Aktív kikapcsolódás várja a diákokat

Az Aktívan itthon programsorozat a tavaszi szünetben is több mint 300 szabadidős rendezvényt kínál – jelentette be Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos.

A szerdai sajtótájékoztatón elhangzott: az eseményeket civil szervezetekkel együttműködve, 330 millió forintos kormányzati támogatással szervezik meg, és legalább 100 ezer résztvevőre számítanak. Révész Máriusz hangsúlyozta, hogy a szabadtéri tevékenységek fellendülését az elmúlt évek korlátozásai megtörték, a járvány elmúltával tehát különösen fontos minél több embert megszólítani. A kezdeményezést számos program előzte meg, az egynapos osztálykirándulásokon például már több mint 40 ezer iskolás vett részt – tette hozzá.

Az alsó tagozatos gyerekek a tavaszi szünetben, vagyis április 14. és 19. között ingyenesen utazhatnak a MÁV–Volán-csoport és a GYSEV belföldi járatain, ha a jegyvásárláskor bemutatják sárga Kajla-útlevelüket és személyazonosításra alkalmas igazolványukat, diákigazolványukat. A 2019-ben indult program kínálta előnyökkel kezdetben csak nyáron élhettek a kicsik, mostanra azonban bővült a kedvezményes időszakok köre, először az őszi, tavaly a téli, most pedig már a tavaszi szünetben is ingyenesen utazhatnak. Tavaly közel kilencvenezer Kajla-jegyet váltottak a diákok, akik szívesen látogatták az ország nagyvárosait és kirándulóhelyeit.

A kezdeményezést rendszeresen népszerűsíti Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő, aki a napokban arra hívta fel a figyelmet, hogy a Kajla-program a kedvezményes utazás mellett aktív kikapcsolódási lehetőséget is kínál a családoknak. Kiemelte: a kormány a koronavírus-járvány ellenére sem állította le a turisztikai beruházásokat az elmúlt években, így nemcsak megújult szálláshelyek, hanem éttermek, múzeumok, várak és kastélyok, illetve tanösvények is várják az utazókat, ezzel is támogatva a turizmussal foglalkozókat. A Kajla-programban egyébként országszerte 500 helyszínen lehet az útlevélbe pecsétet gyűjteni vagy arra kedvezményt kapni. Ezek részleteiről a www.kajla.hu oldalon olvashatnak az érdeklődők.

A tavaszi szünet után kezdődik az óvodai beiratkozás, ami április 20. és május 20. között lesz. Minden gyermeknek, aki augusztus 31-ig betölti a 3. évét, szeptembertől legalább napi négy órában óvodai nevelésben kell részesülnie. A felvételt a szülőnek, gondviselőnek kell kérelmeznie. A kötelező felvételt biztosító óvodák listája és a körzethatárok elérhetők az Oktatási Hivatal (OH) honlapján. Az adott településen a beiratkozás módjáról és pontos idejéről az óvoda, illetve az önkormányzat ad tájékoztatást. Ha családi körülményei, sajátos helyzete indokolja, a gyermek annak az évnek augusztus 31-ig, amelyben negyedik évét betölti, felmenthető az óvodai foglalkozások alól. Az óvodakezdés halasztását április 15-ig lehet kérelmezni a területileg illetékes járási hivatalnál. A bölcsődék legkésőbb április 15-ig jelzik az OH-nak, ha az óvodaköteles korba lépő gyermek további egy évig bölcsődei ellátásban vesz részt. Ebben az esetben, és ha a gyermek a kötelező óvodai nevelést a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálatnál korai fejlesztésben és gondozásban teljesíti, nincs szükség óvodai beiratkozásra. Az általános iskolai beiratkozás – amelyről hasznos tudnivalók a KRÉTA rendszerben olvashatók – április 21–22-én lesz. Minden gyermek, aki augusztus 31-ig betölti a hatodik életévét, tankötelessé válik. A tankötelezettség halasztása kizárólag azok esetében lehetséges, akiknek az OH engedélyezte, hogy további egy nevelési évig óvodában maradjanak, vagy akik rendelkeznek az erre vonatkozó, a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága által kiállított szakvéleménnyel. Ha a gyermek óvoda- vagy tankötelezettségét Magyarország területén kívül teljesíti, azt be kell jelenteni az OH-nak.

