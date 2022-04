Századvég: A baloldal tiszta választás helyett tisztességtelen eszközök bevetését tervezi

A Századvég utal arra is, hogy Fleck szerint – aki az Eötvös Károly Intézet elnevezésű Soros-szervezet igazgatója is – az „autokratikus rezsimünk vonásai jobban hasonlítanak Putyin rendszerére, mint bármely nyugati demokrácia”. Szerintük a magyar demokráciával szembeni alaptalan vádak jogforrásaink rendelkezéseire való hivatkozással és empirikus úton is cáfolhatók, mivel már az alaptörvény Nemzeti hitvallása is hangsúlyozza a nemzeti szuverenitás fontosságát, valamint a nemzetünk szabadság és demokrácia iránti elkötelezettségét. Felhívják a figyelmet, hogy a választások tisztaságát az EBESZ idézett jelentése sem vitatja, ugyanis Magyarország alkotmányos berendezkedésének megvannak mindazon jogállami vonásai, amelyek a nyugati országoknak is. A Századvég kifejti, hogy hazánkban többpártrendszer van, a magyar állam működése pedig a hatalom megosztásának elvén alapszik. Magyarország a szövetségi rendszerek terén is egyértelműen a Nyugat része, tagja a NATO-nak, illetve az EU-nak. Dániával, Hollandiával, Svédországgal és az Egyesült Királysággal ellentétben, hazánkban működik elkülönült alkotmánybíróság – teszik hozzá.

A Századvég felidézi azt is, hogy Márki-Zay közjogi stábjának vezetője szerint „a szavazókat be kellett volna csapni, hogy az ellenzék nyerjen”, mert „az olyan autokratikus legalizmust, amilyet az Orbán-rezsim testesített meg”, nem lehet legyőzni választásokon. Kijelentik, hogy Fleck ezen a ponton már a látszat szintjén sem próbál demokratikus elköteleződést mutatni, egyúttal pedig beismeri, hogy az ellenzék – bár a jogi lehetősége adott, de a saját korlátai miatt – nem képes a jogállami elveket betartva választást nyerni. A Századvég szerint Fleck visszatérne Gyurcsány Ferenc politikájához, aki 2006-ban úgy nyert minimális többséget szerezve választást, hogy ahhoz – ahogy ő maga fogalmazott az őszödi beszédben – „a világgazdaság pénzbősége, meg trükkök százai” kellettek, illetve hazudtak „reggel, éjjel meg este”. A választók becsapása – amellett, hogy morálisan igazolhatatlan, és az így szerzett hatalom illegitim – politikailag nem kifizetődő – zárul az elemzés.