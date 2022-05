A budapestiek elmondták a véleményüket Karácsony agymenéseiről

– Már a Lánchidat is? Hát de miért? – tette fel a kérdést egy fiatal nő, aki az autójában várt a Mária utcában, mikor nyilatkozott a lapnak.

Így is már matekoznom kell, hogy hova mikor tudok elmenni, mikor van kisebb dugó. Mert dugó az mindig van. Láttam, hogy a rakpartot is le akarja zárni jövőre, hát bele sem merek gondolni mi lesz itt az utakon. Ha át akarok menni a város egyik feléből a másikba, arra is már egy órát kell számolnom, legalább.

„Ez az egész nevetséges. Én a belvárosban lakom, és már most is tűrhetetlen a helyzet. Sorra zárnak le mindent, szorítják ki az autósokat, de arra nem gondolnak, hogy valakinek ezen múlik a megélhetése” – mondta egy negyvenes éveiben járó hosszú hajú férfi.

Hát nagyon szomorú leszek, ha ezt is megcsinálják a Karácsonyék. Már így is teljesen élhetetlen a város, mindenhol nagy dugó van, sehol sem lehet parkolni. Az egyik barátomat hoztam most kórházba, de hát alig találtam parkolót, csak itt, jó pár utcával arrébb tudtam megállni

– panaszkodott egy középkorú férfi.

„Teljesen idióta ez az ember? Hát ezt hogy gondolja? A rakpart nagyobb érvágás lesz, de azért a Lánchídon is járnak autók. Nem tudom miért kell ezt csinálni az autósokkal” – fakadt ki egy taxis az Origo riportereinek, az autójából kikönyökölve.

Az eredeti, teljes cikk ITT érhető el.

Borítókép: Karácsony Gergely (Fotó: Koncz Márton/Origo)