A Jobbik és a DK Pestszentlőrincen is kéz a kézben jár

Váratlan vendég bukkant fel a DK-s irányítású Pestszentlőrinc csütörtöki képviselő-testületi ülésén: Jakab Péter Jobbik-elnök azt követően látogatott el Szaniszló Sándor polgármester kerületébe, hogy kiderült, párttársát, Makai Tibort alpolgármesternek fogják megválasztani – írta meg a Mandiner. Ez meg is történt. A portál felhívja a figyelmet, hogy a politikus jelölésének időzítése több mint érdekes: napirendre került ugyanis egy olyan előterjesztés a helyi Fidesz és a KDNP kezdeményezésére, amely

vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok gyanús eladása miatt.

A DK-s Szaniszló Sándorék úgy futottak neki a csütörtöki testületi ülésnek, hogy megvolt annak az eshetősége: a Jobbik, az LMP és egy független képviselő átszavazásával elfogadják a kormánypártok vizsgálóbizottság felállítását kezdeményező javaslatát. De nem így történt.

A jobbikos Makai Tibor alpolgármester lett, a Fidesz–KDNP előterjesztése nem kapott elegendő támogatást az ülésen. Ezáltal fenn tudott maradni a baloldali többség, és egy ideig biztos, hogy lekerült a napirendről az önkormányzati ingatlanok gyanús értékesítésének ügye.

Makai színrelépésével ugyanakkor teljessé vált a szivárványkoalíció, immár jobbikos alpolgármestere is van a kerületnek. Négy helyettes mellett további két tanácsnok is dolgozik az önkormányzatban. Fehér Gábor MSZP-s politikus szociális programokért felelős, Ferencz István volt DK-s alpolgármesterből pedig épp most lett gazdaságfejlesztésért felelős tanácsnok.

Utóbbi jelölése azért is érdekes – jegyzi meg a Mandiner –, mert így a Gyurcsány-párton belüli feszültség, ha ideiglenesen is, de eltűnhetett, hiszen a politikus azért mondott le még januárban korábbi tisztségéről, mert kifogásolta például a képviselői fizetésemelések ügyét.

Mindeközben továbbra is fennáll az a gyakorlat, hogy a Fidesz–KDNP-nek nincsen rálátása az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok működésére, ezáltal a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-re. Magyarán nincs ellenzéki kontroll a tizennyolcadik kerületben – hívja fel a figyelmet a portál.

Borítókép: Szaniszló Sándor és Jakab Péter kézfogója (Fotó: Mandiner.hu)