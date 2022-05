Az Ifjú tudósok vetélkedő május 23-tól látható a televízióban

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatási Hivatal (OH) tudományos vetélkedője, az Ifjú tudósok második évadának televíziós elődöntőit, középdöntőit és döntőit május 23-tól vetíti az M5, a közmédia kulturális csatornája. A fizikából, informatikából és magyar irodalomból meghirdetett versenyre Magyarországon és a szomszédos országokban élő 11-12.-es középiskolások nevezhettek – tájékoztatta lapunkat az OH.

Az Oktatási Hivatal közleményében kifejtette: a vetélkedő célja, hogy a kiemelkedően tehetséges tanulók számot adhassanak egy adott tudományban való jártasságukról, kimagasló tudásukról, egyúttal példát mutassanak hazai és külhoni diáktársaiknak, illetve a széles közönségnek: megéri tanulni, elmélyülni egy tudományterületben. A televíziós döntők kreatív, izgalmas feladatokon keresztül teszik láthatóvá, hogyan jelenik meg a tudomány a mindennapjainkban, hiszen az érdeklődők számos hétköznapi jelenségre is magyarázatot kapnak a műsorban, illetve érdekes irodalmi összefüggéseket is megismerhetnek.

A vetélkedőre közel négyezren neveztek, a 2021 novemberi első megmérettetésen tudományterületenként ötvenen jutottak tovább. A 2022 januárban megrendezett regionális fordulókból 8-8 tanuló vehet részt a televíziós vetélkedőn. Az elő- és középdöntők, valamint a döntők is páros megmérettetésekből álltnak fizikából, informatikából és magyar irodalomból is. A diákokat elismert tudósokból álló zsűri értékelte, a feladatok megoldásában a három-három zsűritag segíthette, vagy éppen el is bizonytalaníthatta a versenyzőket. A meglepő, változatos kérdések között rövid, egyszavas választ, illetve hosszabb érvelést igénylő feladatok is szerepeltek, továbbá a természettudományban induló versenyzők különféle kísérleteket is bemutattak a stúdióban. Így nemcsak tudásra, hanem gyorsaságra, találékonyságra és jó előadói készségre is szükség volt a győzelemhez.

A vetélkedő minden nap 19 órakor látható az M5 műsorán. Az elismeréseket prof. dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere és Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal megbízott elnöke adta át a helyezetteknek.

