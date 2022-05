Fordulópont lehet a Gyárfás Tamás és Portik Tamás elleni per csütörtöki bizonyítási eljárása

Akár fordulópontot is jelenthet a Fővárosi Törvényszéken a Fenyő János meggyilkoltatása miatt zajló büntetőper csütörtöki bizonyítási eljárásában az ügyben 40. számú védett tanúként szereplő hölgy meghallgatása, illetve a vallomására adott védői állásponti kifejtése.

A tanú nem kevesebbet állít, mint hogy hallotta, amikor a Művészinas étteremben Portik Tamás és Gyárfás Tamás Fenyő János meggyilkolásáról egyeztettek.

A Magyar Idők Gyárfás Tamás 2018-as őrizetbe vételekor írta meg, hogy mi is történt.

Eszerint az olajozásban Portikék konkurenciáját jelentő Conti Car-os csoport vezetője,

Radnai László 2011 őszén azt vallotta a rendőröknek, Fenyő megölésére Portik adott megbízást azért, hogy a Nap TV korábbi tulajdonosa, Gyárfás Tamás kedvében járjon, akinek a segítségével teret akart nyerni a médiá­ban.

Egy védett tanú ugyancsak erről beszélt a rendőröknek. Szerinte Portik valóban médiabefolyást akart szerezni Gyárfás és Fenyő segítségével, de utóbbi felrúgta a megállapodásukat. Portik a magas rangú, baloldali politikai kapcsolatait is bevetette volna az üzlet érdekében, ám a médiavállalkozónak ekkor már más elképzelése volt, önálló párt alapításán gondolkodott.

A 40. számú védett tanú a Nemzeti Nyomozó Irodában tett tanúvallomást. Szerinte 1997 januárjának első napjaiban Gyárfás és Portik éppen a Művészinas étteremben tartózkodott, amikor Fenyő telefonon közölte Portikkal, hogy elállt a korábbi megállapodásuktól, mely szerint Portik, Fenyő és Gyárfás közösen indulna az országos kereskedelmi tévék pályázatán. A 40. számú védett tanú szerint Fenyő egy nappal a tévépályázat leadása előtt tudta meg, hogy Gyárfás is tagja lenne a vállalkozásnak, erre hivatkozva lépett vissza.

A tanú szerint Portik magán kívül volt, »fortyogott, hogy megöli Fenyőt, mire Gyárfás azt mondta: Tomikám, nagy szívességet tennél vele, ez a szemét tényleg golyót érdemelne«.

Ez a tanúvallomás nagyban erősítette a Gyárfás Tamással 2018-ban közölt alapos gyanút, majd a vádat.

Gyárfás Tamás már korábban beszélt arról, hogy a 40. számú védett tanú vallomása nem fedi a valóságot.

Mint mondta, a tévépályázat leadási határideje nem lehetett január elején, hiszen azt még akkor ki sem írták, hanem csak 1997. január 10-én, a leadás napja pedig 1997. április 10. volt. Gyárfás egyértelműen leszögezte, ha meg is békültek: nem volt az a pénz, amiért Fenyővel együtt pályázott volna egy közös tévécsatornáért. A sportvezető felidézte, a 40. számú védett tanú szerint az ominózus beszélgetés előtt ott volt a Művészinas étteremben az együttműködést állítólagosan elősegítő Gyenes J. András is, akit a rendőrség értelemszerűen ki is hallgatott. A televíziós szakember is közölte, hogy nem járt az étteremben, az életben nem beszélt Portik Tamással.