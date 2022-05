Hanyagság a bicikliparkolók ügyében

Egyrészről politikai oka van a kettős mércének, diszkriminatív döntések születnek a fővárosnál, másrészről nemtörődömség, figyelmetlenség az ok – írta a Magyar Nemzet megkeresésére a Belváros önkormányzatának sajtóosztálya, amelyet annak apropóján kerestünk meg, hogy bár az V. kerületre egyedi szabályok vonatkoznak a mikromobilitási pontok kialakításánál, a főváros mégis más irányt követ.

Mint közölték, a BKK által idén márciusban készített Útmutató a mikromobilitási pontok tervezéséhez című dokumentumban az olvasható, hogy „A kiemelt területeken az egymáshoz közel található fővárosi és kerületeken található mikromobilitási pontok arculatának azonosnak kell lenniük”. Kiemelt övezetek esetében (amilyen a Belváros teljes közigazgatási területe is) fehér felfestés alkalmazását írja elő az útmutató. A korrigálást fehérre történő átfestéssel lehet megvalósítani (a zöld felfestés sok helyről már így is lekopott). Míg a Belváros önkormányzata a világörökségi területeken településképbe illeszkedő, visszafogott módon fehérrel jelöli meg a sarkokat, addig a főváros erős zöld festékkel jelöli a kijelölt területet, legyen szó járdáról vagy éppen kukáról.

A sajtóosztály válaszában kitért arra is, hogy a lakossági kizárólagos várakozóhelyek − ahol csak a helyiek parkolhatnak − kialakítására engedélyt kapott már a VI. és a VII. kerület – ott pilot projektben létesítettek mikromobilitási pontokat, főleg parkolósávokban, a parkoló autók rovására. Ezzel szemben a Belváros önkormányzata nem vesz el parkolóhelyet az autósoktól, hanem főképp a már nagy számban jelen levő – összesen kétezer kerékpár tárolására alkalmas – biciklitárolók környezeté­ben alakítja ki a mikromobilitási pontokat, illetve megkeresi az erre alkalmas helyszíneket, emellett pedig 15 Mol Bubi-állomásnak is helyet ad. Eközben a főváros a kizárólagos várakozóhelyek kialakítása tekintetében a fentiek ellenére elutasította az V. kerületet. Hozzáteszik, hogy az elektromos közösségi rollerek kijelölt pontokon történő elhelyezése is V. kerületi kezdeményezés, amelynek előfeltétele az egyéb, biztonságra és rendezett közterületek megtartására vonatkozó feltételek teljesülése (például beazonosíthatóság, gyalogosutakon és övezetekben a szolgáltatás korlátozása, kötelező biztosítás, rendezett parkolás, közterület-használati megállapodás).

Karácsony unja saját siránkozását

„Már én is unom az állandó siránkozást, tényleg...”– fakadt ki Karácsony Gergely az ATV műsorában. Az adásban ugyanakkor Budapest főpolgármestere részletezte, hogy szerinte a BKV megmentéséhez az sem lenne elég, ha a fővárosi önkormányzat a „megcsonkolt” iparűzésiadó-bevételeinek 120 százalékát „beletolná" a tömegközlekedésbe. Múlt héten írtunk arról, hogy hiába hagyott 2019-ben a Tarlós István irányította városvezetés kétszázmilliárd forint tartalékot a főváros kasszájában, egyelőre nem tudni, mi lett annak az összegnek a sorsa. Annak fényében különösen érdekes ez, hogy Karácsony Gergely folyamatosan azt kommunikálja: csődközelben van Budapest. Tarlós István korábbi főpolgármester a Hír TV Napi aktuális című műsorában a napokban kifejtette: bár Karácsony Gergely és a balliberális oldal egy stabil és erős fővárost örökölt, most mégis a csőd szélén áll Budapest. A BKV állítólagos csődközeli állapotával kapcsolatban Karácsony hárítja a felelősséget, és a kormányt okolja a kialakult állapotért.

Borítókép: Világörökségi helyszínen a rollerek még több vitát válthatnak ki (Fotó: Kurucz Árpád)