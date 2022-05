Háromezer gyermek támogatására indítottak gyűjtést az ökumenikusok

A háború miatt menekülők után most a magyarországi rászoruló gyermekekre irányítja a figyelmet az Ökumenikus Segélyszervezet

– erről tartottak hétfőn délután sajtótájékoztatót. A kezdeményezés célja, hogy minél több gyermeknek adhassanak esélyt a szegénység okozta hátrányok leküzdésére az egész évben zajló fejlesztő foglalkozásokon és nyári gyermektáborokban.

Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója emlékeztetett arra, hogy Kapaszkodó elnevezésű gyermekfejlesztő programjukban, a központjaiban és az azok látókörében lévő, összesen több mint háromezer nehéz körülmények között élő gyermekkel foglalkoznak rendszeresen.

Olyan gyerekekkel, akik a segélyszervezet támogatása nélkül nem indulhatnának társaikkal egyenlő esélyekkel az életben, és akiknek nem lennének meg a szükséges eszközeik a tanuláshoz, akik nem járhatnának az iskolán kívüli korrepetálásra, fejlesztő foglalkozásokra

– fogalmazott Gáncs Kristóf.

Éppen ezért, az elmúlt évekhez hasonlóan, az Ökumenikus Segélyszervezet idén is célzott adománygyűjtést indít 1353-as adományvonalán (hívásonként 250 forinttal lehet segíteni) és a www.segelyszervezet.hu oldalon a gyermekek felzárkózását segítő rendszeres foglalkozásainak és nyári táborainak támogatására.

Átutalással a 11705008-20464565-ös számlaszámon, a közlemény rovatban a „Kapaszkodó” jelzést feltüntetve lehet segíteni. Emellett a gyűjtést lehet támogatni úgy is, hogy a Tesco üzleteinek pénztárainál és az önkiszolgáló kasszáknál május 16. és június 19. között lehet 250 forintos, valamint a hipermarket weboldalán 250, 500 és 1000 forintos kuponokat vásárolni.

Az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója kitért arra is, hogy közben továbbra is változatlan erővel folytatják az ukrajnai háború elől menekülőket támogató rendkívüli segélyprogramjukat, fontosnak tartják, hogy azokra is ráirányítsák a figyelmet, akik Magyarországon szorulnak rá a támogatásukra. – Azért hirdetünk összefogást, hogy minél több hátrányos helyzetű gyermeknek nyújthassunk kapaszkodót a felzárkózáshoz – hangsúlyozta a segélyszervezet kommunikációs igazgatója.

Borítókép: Esélyt kaphatnak a hátrányos helyzetű gyermekek (Fotó: Lang Róbert)