Már a középkorban is előfordultak érdekellentétek a magyarok és a lengyelek között

A középkori kelet-közép-európai történelem, historiográfia és filológia meghatározó kutatója a két ország kapcsolatát elemezve elmondta: már a késő középkorban megfogalmazódott, hogy Magyarország és Lengyelország a kereszténység védőbástyái, a 16. századtól pedig ez kiegészült a hasonlóság, a jószomszédság és az örök egyetértés toposzával. Ekkorra tehát a magyar-lengyel kapcsolatok is különlegessé váltak a sorsközösség eszméje miatt. A magyar-lengyel együttműködés viszont egyértelműen a magyar szabadságharc idején érte el a tetőpontját.

Bagi Dániel azonban rámutatott, hogy az évszázadok folyamán a jó kapcsolat ellenére nem minden esetben sikerült összehangolni a két ország érdekeit. Az ELTE BTK egyetemi tanára itt példaként említette az 1335-ös visegrádi királytalálkozót, amely az Anjouk, a Piastok és a Luxemburgiak részvételével elsősorban kőkemény dinasztikus érdekérvényesítési verseny volt.

– Ismert, a cseh királyok már hosszú ideje birtokolták a lengyel királyi címet, a Piastok ezt szerették volna visszaszerezni tőlük. Károly Róbert viszont rokonság ide vagy oda, itt egyértelműen a Luxemburgiak pártjára állt. A lengyel történetírás ezt egyébként nehezményezni is szokta. De érdemes megemlíteni – folytatta – a morvamezei csatát is, amelyben Habsburg Rudolf IV. László segítségével legyőzte II. Ottokár cseh királyt. A csehek oldalán harcolt nem egy lengyel részfejedelem is a seregével a magyarok ellen, mert hogy ezt diktálták az érdekeik. Más lengyel fejedelemségek ugyanakkor a magyar királyok szövetségesei voltak – idézte fel.

Meglátása szerint a két ország kapcsolatát illetően nem volt egyszerű a helyzet a 20. században sem, mivel Magyarország a versailles-i békerendszer egyik nagy vesztese, Lengyelország meg a nagy győztese volt.

Ettől függetlenül viszont az 1920. évi lengyel-orosz háborúban Magyarország ismét Lengyelország segítségére sietett. Később pedig a háború kitörése után Magyarország dacolva a németek óhajaival, befogadta, ellátta és ameddig tudta, megvédte az idemenekülő lengyeleket, majd jött az az 1956-os forradalom és szabadságharc, ami ismét megmutatta a lengyel-magyar szolidaritás erejét - magyarázta az MTA doktora.

Arra a kérdésre, hogy az orosz-ukrán háború miatt hogyan látja a két ország jelenét és jövőjét, Bagi Dániel úgy fogalmazott:

a háború egy újabb törésvonalat hozott létre. Éppen ezért a magyar és lengyel sajtóban megjelenő, nem egyszer manipulált, részben vagy elferdítve közölt híreket kellő forráskritikai távolságtartással kell kezelni.

A történész végül reményét fejezte ki, hogy az egyébként jól működő és kölcsönös érdekeken alapuló együttműködés a kül- és geopolitikai érdekek részleges eltérése miatt nem fog sérülni, és a nehézségek ellenére is a magyar-lengyel barátság működőképes marad, s akár politikai érdekellentéteket is felül tud írni.

Borítókép: Magyar és lengyel nemzeti zászló a magyar-lengyel barátság napja alkalmából a Sándor-palotán 2021. március 22-én. (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)