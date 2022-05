Márki-Zay EPP-mandátumot remél

Márki-Zay Péter már a kampányban is arról beszélt, hogy kevesebb vizet kell használni és kevesebbet kell fürdeni, hogy így spóroljanak a magyarok a rezsin. Bár a baloldal miniszerelnök-jelöltje többek között emiatt – is – bukott hatalmasat, most mégis ott folytatja, ahol abbahagyta. Hódmezővásárhely polgármestere szerdán a

Hit Rádióban ugyanis arról értekezett, hogy a kevesebb vízhasználat érdekében a magyaroknak a fürdővízzel kellene leöblíteniük a vécét.

Mint fogalmazott: „tehát az a víz, amit mondjuk, mit tudom én, mire használ, az még utána lehet, hogy a vécé leöblítésére is alkalmas, mondjuk fürdővíz, teszem azt. Tehát vannak ilyen megoldások.”

Márki-Zay Péter akárcsak eddig, most is a brüsszeli leckét mondja fel. Konkrétan Frans Timmermans buzdít arra, hogy az emberek fürödjenek kevesebbet, ami által kevesebb orosz gázt használunk fel

– mondta a bukott miniszterelnök-jelölt újabb hajmeresztő ötletéről Kiszelly Zoltán.

A Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója hangsúlyozta: a brüsszeli mantrák ismételgetésében most viszont az a különbség, hogy Márki-Zay saját pártot akar alapítani, amellyel a 2024-es EP-választáson indulna. – Úgy tűnik, hogy ebben Brüsszel, vagy inkább az Európai Néppárt (EPP) támogatására számít, ezért kell azt mondania, amit ők – fogalmazott a politológus. Emlékeztetett: Márki-Zay Péter nem győzi hangoztatni, hogy ő egy katolikus, konzervatív ember, március 15-i nagygyűlésén pedig a néppárt elnöke, Donald Tusk mondott beszédet. Mindezek alapján Kiszelly Zoltán arra számít, hogy Hódmezővásárhely polgármestere saját pártjára egy újabb magyar EPP pártként tekint a KDNP mellett. Szerinte Márki-Zay arra gondolhat, hogy az előválasztás második fordulójában rá szavazó kétszázharmincezer emberből maradt annyi, hogy megugorja az ötszázalékos küszöböt. – Az üzleti terv jó, van benne logika, de a kivitelezéssel baj lehet – mondta a politológus. Emlékeztetett: a bukott miniszterelnök-jelöltet még a sajátjai sem támogatják, Lukácsi Katalin, Kész Zoltán és Király Júlia is közölte már, hogy nem csatlakoznak az általa tervezett Civilek Pártjához.

Ilyen körülmények között nehéz lesz neki, egy párt alapításához ugyanis legalább tíz fő kell

– fogalmazott némi malíciával a Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója.

Borítókép: Márki-Zay Péter (Fotó: Havran Zoltán)