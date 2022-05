Szlovákia együttműködését kérjük a Sajó folyót ért ökológiai katasztrófa ügyében

Keresztes László Lóránt (LMP) napirend előtt a Sajó folyót ért ökológiai katasztrófáról beszélt. Elmondta, szennyező anyag ömlik a folyóba, aminek következtében egy jelentős szakaszon eltűnt belőle az élet, és a szlovák kormány semmit nem tett az ügyben, semmi jele annak, hogy próbálnák elhárítani a szennyeződést. Nemcsak erkölcsi, de jogi értelemben is van tennivalója Magyarországnak, és mindannyiunk felelőssége, hogy a Kárpát-medence természeti kincseit megőrizzük – jelentette ki. Közölte: tragikus és megdöbbentő természetpusztítás a szennyezés következménye a folyó néhány tíz kilométeres szakaszán. Mielőbb meg kell szüntetni a szennyeződést, ez az ügy szuverenitási kérdés is – vélekedett.

Orbán Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára válaszában kifejtette: az eset miatt másodfokú készültséget rendeltek el, azóta is folyamatos a vízminőség állapotának figyelése, az ellenőrzés, három helyen folyik a mintavétel. A folyó magyarországi szakaszán halpusztulást nem tapasztaltak – közölte.

Orbán Balázs elmondta, hogy legutóbb múlt héten voltak mérések – a szlovák féllel közösen is –, a következő ma lesz. A súlyosan terhelt, szennyezett szakasz a határtól több tíz kilométerre van, ezért a szlovákiaihoz hasonló mértékű szennyeződés nem mutatható ki itt, de kisebb elváltozások a magyar szakaszon is megfigyelhetők – közölte. Hozzátette: kérik és elvárják Szlovákia együttműködését az ügyben.